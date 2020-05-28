Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 28 мая
USD ЦБ: 71,06 (-0,08) Quote, 27 мая, 14:59
Курс евро на 28 мая
EUR ЦБ: 77,91 (+0,12) Quote, 27 мая, 14:59
В Москве за сутки от коронавируса вылечились 3793 человека Общество, 10:55 СМИ узнали о планах Apple профинансировать новый фильм Скорсезе Общество, 10:45 Хоккеист Мозякин заработает по новому контракту в «Металлурге» до ₽60 млн Спорт, 10:45 Количество умерших от COVID-19 в России повторило рекорд Общество, 10:42 Станет ли IT серебрянной пулей для локдауна. Закрытая дискусия РБК и Яндекс.Облако, 10:38 В России за сутки выявили 8371 заразившегося коронавирусом Общество, 10:37 Выручка «МегаФона» снизилась из-за закрытия салонов связи в марте Технологии и медиа, 10:32 СМИ допустили контракты на 140 млрд руб. для компаний ВЭБа и Ротенберга Бизнес, 10:26 Экс-начальника филиала «Почты России» заподозрили в незаконном майнинге Крипто, 10:26 Какие программы MBA готовят топ-менеджеров к экономике будущего РБК и Венский университет, 10:09 Путин поздравил пограничников с профессиональным праздником Политика, 10:03 Народные умельцы: как жители стран третьего мира борются с COVID-19 Общество, 10:00  Биолог назвала способных заразиться COVID-19 диких животных Общество, 09:54 СМИ узнали об идее перенести срок ввода цифровой маркировки лекарств Бизнес, 09:44
Пандемия коронавируса ,  
0 

Количество умерших от COVID-19 в России повторило рекорд

Фото: Максим Шеметов / Reuters
Фото: Максим Шеметов / Reuters

За сутки в России от коронавируса умерли 174 человека, сообщает оперативный штаб. Столько же умерло 26 мая, что стало самым большим значением за сутки с начала эпидемии. Общее число пациентов, скончавшихся после заражения SARS-CoV-2, в России достигло 4142.

В оперативном штабе также сообщили, что в стране за сутки подтвержден 8371 новый случай заражения коронавирусом во всех 85 регионах. При этом в 42,5% зарегистрированных случаев у пациентов не было клинических проявлений болезни. За сутки в России полностью выздоровели 8785 человек.

Материал дополняется.

Автор: Владислав Гордеев
Теги: коронавирус, эпидемия, статистика, смерть
Материалы по теме
В России за сутки выявили 8371 заразившегося коронавирусом
Общество
В Читу прибыли врачи из Москвы для помощи в борьбе с коронавирусом
Общество
В Москве умер 71 пациент с коронавирусом
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter