Количество умерших от COVID-19 в России повторило рекорд

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За сутки в России от коронавируса умерли 174 человека, сообщает оперативный штаб. Столько же умерло 26 мая, что стало самым большим значением за сутки с начала эпидемии. Общее число пациентов, скончавшихся после заражения SARS-CoV-2, в России достигло 4142.

В оперативном штабе также сообщили, что в стране за сутки подтвержден 8371 новый случай заражения коронавирусом во всех 85 регионах. При этом в 42,5% зарегистрированных случаев у пациентов не было клинических проявлений болезни. За сутки в России полностью выздоровели 8785 человек.

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