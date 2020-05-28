ВТБ зафиксировал рост трат россиян на авиабилеты в 1,5 раза

По сравнению с апрелем, расходы россиян на авиабилеты и билеты на поезда выросли более чем на 40%. В Москве же траты на будущие перелеты нарастили сразу на 56%

Фото: Максим Шеметов / Reuters

Россияне в мае резко увеличили расходы на покупку авиа- и железнодорожных билетов, свидетельствуют данные эквайрингового бизнеса ВТБ по транзакциям (есть у РБК). За первые три недели мая траты россиян на авиабилеты выросли по сравнению с тем же периодом апреля на 46%, а расходы на покупку билетов на поезда — на 42%.

«Спрос на покупку авиабилетов начинает восстанавливаться, причем как в Москве, так и регионах, результаты первых трех недель мая оказались значительно лучше аналогичного периода в апреле», — пояснил руководитель департамента эквайринга ВТБ Алексей Киричек.

При этом спрос на авиабилеты сильнее всего вырос в столице. Средняя стоимость одного купленного билета здесь выросла по сравнению на 20% (до 10 тыс. руб.), а общие расходы москвичей — сразу на 56%. В провинции же общая стоимость купленных билетов увеличилась в среднем лишь на 10%.

В регионах ровно в полтора раза нарастили расходы на покупку железнодорожных билетов, при этом средний чек составил 3 тыс. руб. В Москве же спрос вырос на 40%, а средняя стоимость купленного билета — лишь 1,6 тыс. руб.