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ВТБ зафиксировал рост трат россиян на авиабилеты в 1,5 раза

По сравнению с апрелем, расходы россиян на авиабилеты и билеты на поезда выросли более чем на 40%. В Москве же траты на будущие перелеты нарастили сразу на 56%
ВТБ VTBR ₽0,03539 +0,83% Купить
Фото: Максим Шеметов / Reuters
Фото: Максим Шеметов / Reuters

Россияне в мае резко увеличили расходы на покупку авиа- и железнодорожных билетов, свидетельствуют данные эквайрингового бизнеса ВТБ по транзакциям (есть у РБК). За первые три недели мая траты россиян на авиабилеты выросли по сравнению с тем же периодом апреля на 46%, а расходы на покупку билетов на поезда — на 42%.

«Спрос на покупку авиабилетов начинает восстанавливаться, причем как в Москве, так и регионах, результаты первых трех недель мая оказались значительно лучше аналогичного периода в апреле», — пояснил руководитель департамента эквайринга ВТБ Алексей Киричек.

При этом спрос на авиабилеты сильнее всего вырос в столице. Средняя стоимость одного купленного билета здесь выросла по сравнению на 20% (до 10 тыс. руб.), а общие расходы москвичей — сразу на 56%. В провинции же общая стоимость купленных билетов увеличилась в среднем лишь на 10%.

В регионах ровно в полтора раза нарастили расходы на покупку железнодорожных билетов, при этом средний чек составил 3 тыс. руб. В Москве же спрос вырос на 40%, а средняя стоимость купленного билета — лишь 1,6 тыс. руб.

Российские авиакомпании снизили цены на билеты
Общество
Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

По словам Киричека, показателей продаж марта этого года и в целом весны прошлого года отрасль еще не достигла.

«Мы видим, что россияне корректируют свои планы на туристический сезон этого года, многие ориентируются на внутренний туризм, о чем свидетельствует рост спроса на железнодорожные билеты», — добавил глава департамента эквайринга ВТБ.

Регулярные и чартерные рейсы в другие страны полностью приостановлены в России с 27 марта из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. Внутрироссийские перевозки из-за введенных в связи с болезнью ограничений резко сократились. По данным Росавиации, в апреле авиакомпании перевезли на рейсах внутри России 717,61 тыс. пассажиров, что составляет лишь 13% от апреля 2019 года.

Постепенно восстановление спроса на авиабилеты фиксирует и Сбербанк. Согласно его индексу потребительской активности, расходы россиян на авиабилеты с 11 по 17 мая выросли на 52% по сравнению с предшествующей неделей, а падение сократилось до 85% по сравнению с аналогичной неделей 2019 года. Пик сокращения расходов на авиабилеты фиксировался с 13 по 19 апреля на отметке 93,1%. Тинькофф банк в своем аналогичном индексе отмечает рост расходов на авиабилеты на 58% к уровню самоизоляции.

«Аэрофлот» впервые потерял лидерство в России по числу рейсов
Бизнес
Фото: Марина Лысцева / ТАСС

В марте, когда ВТБ впервые после начала эпидемии COVID-19 в России зафиксировал рост расходов россиян на авиабилеты, Киричек говорил, что покупают их на перспективу, пользуясь тем, что авиакомпании предлагают выгодные условия оформления билетов, а некоторые снижают цены.

В конце мая российские авиакомпании резко — в 2–3 раза — снизили цены на билеты на свои рейсы, особенно на вылетающие из Москвы в другие города страны и обратно в июне. При этом уже на июльские рейсы билеты вновь дорожают.

По данным сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip, средняя стоимость авиабилета по России с вылетом в июне сейчас составляет 7,1 тыс. руб., что на 25% ниже, чем в мае. Но уже в июле средняя стоимость авиабилетов по России возвращается к майским показателям — около 10 тыс. руб.

Авторы: Евгений Калюков, Евгения Чернышова
Теги: ВТБ, авиабилеты
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Российские авиакомпании снизили цены на билеты
Общество
«Аэрофлот» впервые потерял лидерство в России по числу рейсов
Бизнес
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