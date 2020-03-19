ВТБ зафиксировал 30% рост объема покупок авиабилетов за последнюю неделю

Россияне покупают билеты на отдаленную перспективу, рассчитывая в случае необходимости их вернуть. Для этого они воспользовались скидками, о которых ранее объявили авиакомпании после отмены полетов из-за коронавируса

Фото: Александр Демьянчук / ТАСС

В России впервые за долгое время вырос объем продаж авиабилетов. Об этом РБК рассказал вице-президент, руководитель департамента эквайринга ВТБ Алексей Киричек.

По его словам, за неделю, с 10 по 16 марта, траты на авиабилеты выросли по сравнению с прошлой неделей на 32%. По словам Киричека, это объясняется тем, что сейчас авиакомпании предлагают выгодные условия оформления билетов, а некоторые снижают цены. В свою очередь, граждане планируют свой отпуск на более отдаленную перспективу, понимая, что при необходимости смогут, например, вернуть свой билет.

Коронавирус повлиял и на другие траты. Так, например, клиенты стали более активно пользоваться онлайн-доставкой, что может объясняться переходом сотрудников целого ряда компаний на удаленную работу. Так, например, доставка товаров для дома выросла на 47%, товаров для животных — на 30%. Траты на доставку еды увеличились на 10%.

При этом ажиотажа в продуктовых магазинах за неделю, с 10 по 16 марта, в ВТБ не зафиксировали. Число покупок выросло на 10% по количеству и на 22% по объему. Средний чек варьируется в диапазоне от 900 до 1,8 тыс. руб. На отдельные категории товаров может быть высокий спрос, но на общей сумме чека это не сказывается.