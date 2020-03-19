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ВТБ зафиксировал 30% рост объема покупок авиабилетов за последнюю неделю

Россияне покупают билеты на отдаленную перспективу, рассчитывая в случае необходимости их вернуть. Для этого они воспользовались скидками, о которых ранее объявили авиакомпании после отмены полетов из-за коронавируса
Фото: Александр Демьянчук / ТАСС

В России впервые за долгое время вырос объем продаж авиабилетов. Об этом РБК рассказал вице-президент, руководитель департамента эквайринга ВТБ Алексей Киричек.

По его словам, за неделю, с 10 по 16 марта, траты на авиабилеты выросли по сравнению с прошлой неделей на 32%. По словам Киричека, это объясняется тем, что сейчас авиакомпании предлагают выгодные условия оформления билетов, а некоторые снижают цены. В свою очередь, граждане планируют свой отпуск на более отдаленную перспективу, понимая, что при необходимости смогут, например, вернуть свой билет.

Коронавирус повлиял и на другие траты. Так, например, клиенты стали более активно пользоваться онлайн-доставкой, что может объясняться переходом сотрудников целого ряда компаний на удаленную работу. Так, например, доставка товаров для дома выросла на 47%, товаров для животных — на 30%. Траты на доставку еды увеличились на 10%.

Эксперты дали рекомендации о покупке авиабилетов в Европу на осень
Бизнес

При этом ажиотажа в продуктовых магазинах за неделю, с 10 по 16 марта, в ВТБ не зафиксировали. Число покупок выросло на 10% по количеству и на 22% по объему. Средний чек варьируется в диапазоне от 900 до 1,8 тыс. руб. На отдельные категории товаров может быть высокий спрос, но на общей сумме чека это не сказывается.

В целом в ВТБ отметили, что население в условиях волатильности на рынках ведет себя гораздо спокойнее, чем во время обвала в конце 2014 года.

Стоимость авиабилетов на полеты по России стала снижаться
Общество

Ранее эксперты сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip проанализировали стоимость билетов туда-обратно по России в период с 16 января по 16 февраля и с 16 февраля по 16 марта. Там отметили, что по популярным направлениям значительных изменений средней стоимости авиабилетов не было, однако авиабилеты в некоторые города, наоборот, можно было купить дешевле, чем месяц назад. Стоимость полетов из регионов в Москву снизилась на 3,2%, в Екатеринбург — на 3,5%, в Самару — на 2,4%.

В свою очередь, аналитики Biletix.ru подсчитали, что средняя стоимость билетов по всем внутрироссийским направлениям снизилась на 12%. В 2020 году средние цены на перелеты с 1 по 16 февраля составили 6,833 тыс. руб., в период 1–16 марта — 6,045 тыс. руб.

За последние два месяца вспышка коронавирусной инфекции привела к тому, что в России были введены ограничения на полеты в Китай, Южную Корею, Иран, а также во все страны Евросоюза, Норвегию и Швейцарию. Кроме того, Узбекистан отменил все международные рейсы, Австрия и Армения прекратили авиасообщение с Россией.

Страны Евросоюза закрывают границы из-за вируса. Фоторепортаж
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Автор: Артем Филипенок
Теги: ВТБ, авиабилеты
Материалы по теме
Эксперты дали рекомендации о покупке авиабилетов в Европу на осень
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