СМИ узнали об отмене видеоконференции стран G20 из-за спора США и КНР

Причиной переноса второй видеовстречи с участием лидеров стран G20 стали разногласия Вашингтона и Пекина по поводу ВОЗ, пишет SCMP. Китай выступил против инициативы США проверить действия организации по борьбе с коронавирусом

Фото: South Korea Presidential Blue House / AP

Видеоконференция с участием лидеров стран G20, которая должна была пройти в пятницу, 24 апреля, была отложена в последнюю минуту из-за спора США и Китая по поводу Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Об этом сообщает гонконгская The South China Morning Post со ссылкой на источник, который принимал участие в подготовке ко встрече.

По словам собеседника газеты, Вашингтон настаивал на том, чтобы ВОЗ отчиталась о ранних действиях по борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19 (по данным Университета Джонса Хопкинса на 7:30 мск 25 апреля, число жертв заболевания во всем мире выросло до 195 тыс.; в США умерли более 51 тыс. человек). Пекин, в свою очередь, отказался обсуждать расследование деятельности организации, утверждает источник.

«Таким образом, конференция была прервана в последнюю минуту», — заявил собеседник газеты, но не исключил, что стороны могут в дальнейшем прийти к компромиссу в отношении ВОЗ, либо договориться насчет формулировок, касающихся организации, в итоговом коммюнике.

Как отмечает SCMP, о планах провести вторую видеокоференцию с участием президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина официально не сообщалось. В оргкомитете G20 на запрос издания не ответили.

24 апреля к онлайн-встрече, посвященной разработке безопасных и эффективных тестов и вакцин для диагностики, профилактики и лечения COVID-19, присоединились президент Франции Эмманюэль Макрон, канцлер Германии Ангела Меркель и президент ЮАР Сирил Рамафоса. Однако ряд стран, в том числе США, Китай, Индия и Россия, в ней не участвовали, пишет Reuters.

Представитель США в G20 ранее сообщил агентству, что Штаты не будут принимать участие в конференции. При этом он подчеркнул, что сомнений в заинтересованности Вашингтона в вопросах глобального здравоохранения, в том числе ситуации с коронавирусом, быть не должно. В то же время он заявил, что американская сторона обеспокоена деятельностью ВОЗ, «учитывая, что ее серьезные неудачи помогли разжечь нынешнюю пандемию».

15 апреля Трамп объявил о временном прекращении финансирования ВОЗ, так как организация, по его словам, «не выполнила свою основную обязанность и должна быть привлечена к ответственности» за то, что распространяла «китайскую дезинформацию». В начале месяца источники Bloomberg рассказали, что разведка США представила Трампу доклад, в котором говорилось о преуменьшении масштабов эпидемии со стороны Китая. Позднее американский президент сам говорил, что сомневается в достоверности официальных данных властей КНР о числе умерших от коронавируса в этой стране. Власти США также не исключили, что Пекин мог скрывать данные о первых заражениях из-за желания победить в коммерческой гонке при создании вакцины.

Представители Китая все обвинения отвергают. ВОЗ, в свою очередь, благодарила КНР за прозрачность данных о ситуации с эпидемией.

Первая видеоконференция лидеров стран G20 прошла 26 марта, по ее итогам участники договорились сделать «все, что нужно для преодоления пандемии», а также решили выделить $5 трлн на поддержку мировой экономики в условиях коронавируса.