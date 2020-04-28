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МВД Москвы опровергло наличие «плана» по протоколам за нарушение изоляции

Полиция заявила, что данные о требуемом количестве протоколов за нарушение самоизоляции не соответствует действительности. Как писали «Открытые медиа», участковым предписали составлять не менее одного протокола в день
Фото: Павел Головкин / AP
Фото: Павел Головкин / AP

Информация о требуемом количестве составленных протоколов за нарушение режима самоизоляции из-за коронавируса не соответствует действительности. Об этом сообщает пресс-служба управления МВД по Москве.

Ведомство призвало журналистов, которые готовят материалы о работе полиции, пользоваться информацией пресс-служб органов госвласти и перепроверять данные неофициальных источников.

28 апреля «Открытые медиа» сообщили, что в столичном управлении МВД действуют неформальные нормативы по числу протоколов за нарушение режима самоизоляции. Издание ссылалось на троих сотрудников патрульно-постовой службы, работающие в Южном, Юго-Восточном и Северном административных округах.

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Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

В соответствии с этими нормами участковым нужно составлять не менее одного протокола в день, а патрулям — по два, рассказали собеседники издания. По их словам, распоряжения они получали в устной форме от руководителей отделов полиции. Для тех, кто не выполнил норму, предусмотрены выговор и лишение премий, заявил изданию адвокат Даниил Лунев. Штрафы москвичам по таким протоколам выписываются по ст. 3.18.1. Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) Москвы на 4−5 тыс. руб., отмечали «Открытые медиа».

13 апреля Telegram-канал Baza сообщил, что московские участковые получили указание ежедневно выписывать от двух до пяти протоколов о нарушении режима самоизоляции. По его данным, на палочную систему пожаловались и сотрудники ГИБДД. Как сообщил источник «Открытых медиа», близкий к руководству управления МВД по Москве, с тех пор число патрулей на улицах снизилось, а план по протоколам уменьшился. Собеседник издания утверждает, что решение было принято, после того как мэр Сергей Собянин возложил на полицию ответственность за очереди на вход в метро утром 15 апреля, когда была запущена пропускная система.

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Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Ранее секретарь Общественного совета при ГУ МВД Москвы Вадим Бреев заявил, что столичному ГИБДД никто не давал указаний о «переходе на палочную систему», инспекторы проверяют автомобили выборочно. Он добавил, что есть «определенное перераспределение нагрузки на сотрудников УГИБДД», поскольку вырос объем работ по контролю за цифровыми пропусками.

По данным столичного оперштаба, в Москве за сутки зарегистрировали 3075 новых заболевших COVID-19, с начала пандемии общее число зараженных в столице превысило 48,4 тыс. Скончались 479 пациентов.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Автор: Наталия Анисимова
Теги: Москва, полиция, протокол
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