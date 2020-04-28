МВД Москвы опровергло наличие «плана» по протоколам за нарушение изоляции

Полиция заявила, что данные о требуемом количестве протоколов за нарушение самоизоляции не соответствует действительности. Как писали «Открытые медиа», участковым предписали составлять не менее одного протокола в день

Фото: Павел Головкин / AP

Информация о требуемом количестве составленных протоколов за нарушение режима самоизоляции из-за коронавируса не соответствует действительности. Об этом сообщает пресс-служба управления МВД по Москве.

Ведомство призвало журналистов, которые готовят материалы о работе полиции, пользоваться информацией пресс-служб органов госвласти и перепроверять данные неофициальных источников.

28 апреля «Открытые медиа» сообщили, что в столичном управлении МВД действуют неформальные нормативы по числу протоколов за нарушение режима самоизоляции. Издание ссылалось на троих сотрудников патрульно-постовой службы, работающие в Южном, Юго-Восточном и Северном административных округах.

В соответствии с этими нормами участковым нужно составлять не менее одного протокола в день, а патрулям — по два, рассказали собеседники издания. По их словам, распоряжения они получали в устной форме от руководителей отделов полиции. Для тех, кто не выполнил норму, предусмотрены выговор и лишение премий, заявил изданию адвокат Даниил Лунев. Штрафы москвичам по таким протоколам выписываются по ст. 3.18.1. Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) Москвы на 4−5 тыс. руб., отмечали «Открытые медиа».