В Москве впервые за неделю число заболевших COVID-19 превысило 3 тыс.

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

В столице впервые за неделю за сутки обнаружили более трех тысяч новых заболевших коронавирусной инфекцией. Такие данные опубликовал в своем Telegram-канале оперштаб Москвы по борьбе с коронавирусом.

За прошедшие сутки в Москве зарегистрировали 3075 новых заболевших COVID-19.

Согласно последней статистике, предыдущий раз более трех тысяч зараженных в городе регистрировали 21 апреля, когда в Москве выявили 3083 новых пациентов с COVID-19.

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