Власти Москвы начали штрафовать банки за отсутствие разметки у банкоматов

Банки уже получили штрафы почти на 6 млн руб. В кредитных организациях считают, что ответственность за нанесение разметки должна лежать на арендодателях, с некоторыми из которых не всегда удается договориться

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Государственная инспекция по контролю за использованием объектов недвижимости города Москвы начала штрафовать банки за отсутствие разграничительной разметки возле банкоматов, которые размещены вне банковских отделений. Об этом пишут «Ведомости».

Начальник инспекции Владислав Овчинский сообщил изданию, что эта проблема встречается у большинства крупных банков. По его словам, к настоящему моменту выписано более 60 административных протоколов, а сумма наложенных штрафов составила 5,9 млн руб. Инспекция, как отметил собеседник газеты, выявила 53 банкомата без разграничительной разметки, которые принадлежат 15 банкам.

Как рассказал Овчинский, инспекция лишь выписывает штрафы по статье КоАП «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения», а решение о применении штрафных санкций и привлечении к административной ответственности принимают районные суды. Согласно вышеуказанной статье сумма штрафа для юридических лиц составляет от 100 тыс. до 300 тыс. руб., в случае повторных нарушений — от 500 тыс. до 1 млн руб.

Представители нескольких банков в разговоре с «Ведомостями» заявили, что нанесение разметки возле банкоматов является ответственностью арендодателей. По словам представителя ВТБ, у которого банкоматная сеть вне отделений превышает 10 тыс. устройств, банк арендует площадь исключительно под банкомат, а прилегающая к нему площадь находится под контролем арендодателя, поэтому именно он должен следить за соблюдением режима социальной дистанции. ВТБ, как отметил представитель банка, проводит с арендодателями переговоры для обеспечения безопасного обслуживания клиентов, регулярно обеспечивает дезинфекцию оборудования и дополнительно оповещает клиентов о необходимых мерах безопасности через экраны банкоматов. По его словам, пока банк не получал штрафы за отсутствие разметки около банкоматов вне отделений.