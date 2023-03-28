В Ингушетии ранили сотрудника МВД при нападении на пост ДПС

Пост ДПС обстреляли неизвестные, один из сотрудников МВД ранен. Как пишут телеграм-каналы, он получил ранение в ногу, угрозы жизни нет, а нападавшие скрылись пешком

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Неизвестные обстреляли пост ДПС близ ингушского села Кантышево, один сотрудник МВД получил ранения сообщила в телеграм-канале пресс-служба регионального управления ведомства.

Инцидент произошел около полуночи 28 марта, стрельба велась, предположительно, из автоматического оружия. Раненый сотрудник находился на посту «Волга-14» при исполнении служебных обязанностей. Полиция региона заверила, что принимает все меры к нахождению и задержанию причастных к стрельбе лиц.

Как пишет канал «112», предположительно, стрельбу вели несколько человек с дистанции, а сотрудника МВД ранили в ногу, угрозы его жизни нет. Данные о ранении в ногу позднее подтвердили ТАСС в республиканской больнице.

После ответного огня нападавшие пешком скрылись в сторону села Майское. Ведется поиск трех человек, объявлен план-перехват, пишет канал «Осторожно, новости». Канал SHOT опубликовал ориентировку на трех предполагаемых нападавших — двух мужчин 1998 и одного 2001 годов рождения. Согласно документу, они могут передвигаться на серебристом автомобиле ВАЗ-21099 «Спутник».

На посты МВД в Ингушетии нападали прежде, в частности, в декабре 2019 года. Тогда один сотрудник ведомства погиб, а три получили ранения. Нападение произошло около 17:30 мск. Неизвестные атаковали пост ДПС, который располагается на въезде в столицу Ингушетии. Всех нападавших удалось нейтрализовать. СК тогда завел уголовное дело.