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МВД сообщило о гибели полицейского при нападении на пост ДПС в Магасе

В результате нападения на пост ДПС в городе Магас в Ингушетии погиб инспектор по исполнению административного законодательства отдела ГИБДД старший лейтенант полиции, сообщается на сайте МВД России.

Речь идет о Кокорхоеве Зелимхане Батыровиче 1985 года рождения. Он начал работать в правоохранительных органах в декабре 2005 года стажером по должности милиционера взвода патрульно-постовой службы милиции общественной безопасности городского ОВД Магаса. Начиная с 2011 года Кокорхоев работал в подразделении ГИБДД. 

«За период службы зарекомендовал себя грамотным и ответственным сотрудником, добрым товарищем», — отмечается в сообщении. У погибшего полицейского остались жена и четверо несовершеннолетних детей. 

Источник «Интерфакс» заявил, что в больнице скончался второй сотрудник полиции Ингушетии, получивший тяжелые ранения при нападении бандитов на пост в Магасе. Ранее в МВД сообщили, что пострадали трое полицейских. Представитель Минздрава Ингушетии уточнил ТАСС, что трое сотрудников ГАИ находятся в реанимации республиканской больницы в состоянии средней тяжести. СМИ писали, что один сотрудник правоохранительных органов погиб.

Нападение на пост ДПС при подъезде к Магасу произошло 31 декабря в 17:30 по местному времени (совпадает с московским). Трое вооруженных людей подъехали к посту на машине и атаковали полицейских. Источник «РИА Новости» в правоохранительных органах сообщил, что участники нападения на были вооружены ножами. В мэрии Магаса приняли решение отменить концерт и фейерверк на площади Алания по случаю празднования Нового года. 

Теги: МВД, Магас, Ингушетия
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