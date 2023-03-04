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В Ингушетии будут судить прокурора за боевое крыло баталхаджинцев

В Ингушетии завершили следствие по делу о помогавшем террористам прокуроре Доклаеве
Глава отдела собственной безопасности прокуратуры Ингушетии информировал террористов о предстоящих действиях силовиков и консультировал лидеров организации, считают в СК. Обвиняемый отрицает доводы следствия
Нурды Доклаев
Нурды Доклаев (Фото: rozysk06 / Telegram)

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела против бывшего начальника отдела собственной безопасности прокуратуры Ингушетии Нурды Доклаева, обвиняемого в участии в террористическом сообществе, пишет «Коммерсантъ».

Следователи пришли к выводу, что Доклаев в течение пяти лет, c ноября 2013 по декабрь 2018 года, помогал лидерам признанного террористической организацией и запрещенного в России боевого крыла баталхаджинцев, последователей суфийского шейха XIX–XX веков Батал-Хаджи Белхороева.

Прокурор передавал террористам информацию о работе правоохранительных ведомств, направленной на пресечение и расследование преступлений, совершенных членами организации. СК также уверен, что Доклаев консультировал лидеров террористов Тухана Зязикова, Хасана Полонкоева и других о стратегии поведения на случай разоблачения.

Кроме того, осенью 2017 года прокурор рассказал баталхаджинцам о намерении одного из местных жителей дать показания на предполагаемых террористов и посоветовал Зязикову добиться от него отказа от дачи показаний. А в июне 2020-го, после массовых арестов участников боевого крыла, он попытался помешать работе следствия — узнав о задержании трех очередных баталхаджинцев из окружения лидеров организации, потребовал от надзирающего прокурора принять меры для их защиты. В декабре 2018-го прокурор получил автомобиль Volkswagen Touareg от лидера террористов, говорится в деле.

Доклаеву помимо участия в террористическом сообществе (ст. 205.4) инкриминируют еще и получение взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК), первая статья грозит сроком наказания вплоть до пожизненного.

РБК направил запрос в СК.

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По этому же уголовному делу проходит предполагаемый пособник террористов Усман Картоев, которого обвиняют по тем же статьям, что и Доклаева, а также по статье о совершении теракта (ст. 205 УК, наказание вплоть до пожизненного). По данным следствия, Картоев следил за главным противником боевого крыла — главой центра противодействия экстремизму МВД Ингушетии Ибрагимом Эльджаркиевом, а также организовал проживание в Москве своего родственника Курейша Картоева, который застрелил полицейского вместе с его братом и скрылся.

Оба арестованы, находятся в СИЗО во Владикавказе и свою вину отрицают. Как пишет «Коммерсантъ», дело после утверждения прокуратурой поступит в Южный окружной военный суд в Ростов-на-Дону.

Доклаева в 2008 году наградили медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени с формулировкой за «заслуги в укреплении законности и правопорядка и многолетнюю добросовестную службу».

По разным данным, в организацию баталхаджинцев входит до 20 тыс. человек.

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Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов, Любовь Порываева Любовь Порываева
Ингушетия террористы прокуратура СК
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