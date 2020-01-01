СК завел уголовное дело после нападения на пост ДПС в Магасе

СК завел уголовное дело после нападения на пост ДПС в Магасе

Следователи в Ингушетии завели уголовное дело по факту вооруженного нападения на пост ДПС в Магасе, в результате чего погиб один полицейский, еще двое получили ранения. Об этом сообщается на сайте Следственного управления СК России по республике.

Дело возбуждено по ст. 317 Уголовного кодекса (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа).

По версии следствия, нападение на полицейских, находившихся на стационарном посту, 31 декабря совершили двое мужчин. В результате погиб один из сотрудников правоохранительных органов. Нападавшие были обезврежены. Следователи выясняют все обстоятельства случившегося.

Ранее сообщалось, что нападавших было трое. Подъехав на машине к посту, вооруженные люди атаковали правоохранителей. В полиции подтвердили, что в результате нападения погиб полицейский — инспектор по исполнению административного законодательства отдела ГИБДД, старший лейтенант полиции Зелемхан Кокорхоев, 1985 года рождения. Еще два человека получили ранения.