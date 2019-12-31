МВД сообщило о трех пострадавших полицейских при атаке на пост в Магасе

МВД сообщило о трех пострадавших полицейских при атаке на пост в Магасе

При нападении на пост ДПС в Магасе пострадали трое полицейских, нападавшие нейтрализованы. Об этом сообщили РБК в МВД Ингушетии.

Нападение произошло около 17:30 мск. Неизвестные атаковали пост ДПС, который располагается на въезде в столицу Ингушетии. Всех нападавших удалось нейтрализовать.

«На место происшествия выехало руководство МВД по Республике Ингушетия, проводятся необходимые мероприятия», — сообщили в ведомстве.

Ранее СМИ сообщали о том, что при нападении погиб один сотрудник ДПС, еще один получил ранения. По их данным, нападавших было трое, они подъехали к посту на автомобиле. «Интерфакс» и «РИА Новости» писали, что преступники были вооружены огнестрельным оружием, а РЕН ТВ — ножами.