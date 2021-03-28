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Самолет из Москвы с неисправными закрылками приземлился в Краснодаре

Посадка прошла успешно. По предварительным данным, на борту лайнера «Аэрофлота» находились 149 человек. В ходе полета экипаж обнаружил неисправность в закрылках
Фото: Darryl Dyck / Keystone Press Agency / Global Look Press
Фото: Darryl Dyck / Keystone Press Agency / Global Look Press

Boeing 737 из Москвы, у которого в ходе полета возникла неисправность с закрылками, успешно приземлился в Краснодаре. Об этом РБК сообщили в пресс-службе аэропорта.

«Самолет благополучно приземлился», — заявили в пресс-службе Международного аэропорта Краснодара. По предварительной версии экипажа, произошло нарушение в работе закрылок.

Как сообщает «РИА Новости», на борту самолета «Аэрофлота» находятся 149 человек.

Ранее официальный представитель Международного аэропорта Краснодара Виталий Коренюгин сообщал РБК, что к месту предполагаемой посадки лайнера прибыли экстренные службы. «Экстренные службы аэропорта приведены в состояние повышенной готовности, к месту посадки стянуты силы аварийно-спасательных служб», — заявил он. Какая именно техническая неисправность у самолета, станет известно после посадки, добавил Коренюгин.

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Фото:Сергей Мальгавко / ТАСС

Утром 13 марта пассажирский лайнер, выполнявший рейс из Москвы в Новосибирск, почти с 200 человек на борту совершил аварийную посадку в Тюмени.

В транспортной прокуратуре сообщили, что причиной экстренной посадки самолета стал отказ второго двигателя. Борт сел успешно, в результате инцидента никто не пострадал.

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Фото:Кирилл Каллиников / РИА Новости

Во вторник самолет авиакомпании «Аэрофлот», следовавший из Новосибирска в Хабаровск, вынужден был вернуться в пункт вылета из-за ухудшения самочувствия одного из пассажиров.

«На борту воздушного судна был больной пассажир, которому в районе Кемерово стало хуже. Экипажем было принято решение вернуться в аэропорт вылета», — рассказали в прокуратуре. После того как пассажира передали медикам, самолет снова отправился в пункт назначения.

Авторы
Елизавета Ламова Елизавета Ламова, Михаил Котляр Михаил Котляр
самолет Краснодар Boeing авария
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