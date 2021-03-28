Самолет из Москвы с неисправными закрылками приземлился в Краснодаре

Посадка прошла успешно. По предварительным данным, на борту лайнера «Аэрофлота» находились 149 человек. В ходе полета экипаж обнаружил неисправность в закрылках

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Boeing 737 из Москвы, у которого в ходе полета возникла неисправность с закрылками, успешно приземлился в Краснодаре. Об этом РБК сообщили в пресс-службе аэропорта.

«Самолет благополучно приземлился», — заявили в пресс-службе Международного аэропорта Краснодара. По предварительной версии экипажа, произошло нарушение в работе закрылок.

Как сообщает «РИА Новости», на борту самолета «Аэрофлота» находятся 149 человек.

Ранее официальный представитель Международного аэропорта Краснодара Виталий Коренюгин сообщал РБК, что к месту предполагаемой посадки лайнера прибыли экстренные службы. «Экстренные службы аэропорта приведены в состояние повышенной готовности, к месту посадки стянуты силы аварийно-спасательных служб», — заявил он. Какая именно техническая неисправность у самолета, станет известно после посадки, добавил Коренюгин.