Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 23 марта
USD ЦБ: 74,61 (+0,47) Инвестиции, 22 мар, 13:13
Курс евро на 23 марта
EUR ЦБ: 88,66 (+0,22) Инвестиции, 22 мар, 13:13
«Ростех» вышел из проекта строительства газопровода в Пакистан Бизнес, 09:08 Революция черного: о физике, искусстве и парадоксах жизни РБК и ASUS, 09:05 Рекордные расходы бюджета, кандидат на пост Белозерцева. Главное за ночь Общество, 09:05 Космический туризм: что надо знать Индустрия 4.0, 09:00  Задержание устроившего стрельбу с десятью жертвами в Колорадо. Видео Общество, 08:56 Летевший в Хабаровск самолет развернули из-за состояния пассажира Общество, 08:48 Как устроен удобный мобильный банкинг для бизнеса РБК и СберБизнес, 08:36 Как следование абсурдным нормам губит корпорации — The Economist Pro, 08:32 Минэнерго ответило на сообщения о скором росте цен на бензин Бизнес, 08:31 В Израиле пройдут четвертые за два года парламентские выборы Политика, 08:30 СК сообщил о смерти выжившей после схода лавины в Заполярье девочки Общество, 08:27 Роспотребнадзор выявил повышенную заболеваемость ОРВИ в девяти регионах Общество, 08:08 Как приготовить утренний кофе, не вставая с кровати РБК Cтиль и De’Longhi, 08:07 В Красноярском крае завели дело после пожара в реабилитационном центре Общество, 08:05
Общество ,  
0 

Летевший в Хабаровск самолет развернули из-за состояния пассажира

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Самолет авиакомпании «Аэрофлот», вылетевший из Новосибирска в Хабаровск, вернулся в аэропорт отправления из-за того, что одному из пассажиров стало плохо. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Западно-Сибирскую транспортную прокуратуру.

«На борту воздушного судна был больной пассажир, которому в районе Кемерово стало хуже. Экипажем было принято решение вернуться в аэропорт вылета», — сказали в ведомстве.

Летевший из Турции в Москву самолет вынужденно сел в Ростове
Общество
Фото:Михаил Воскресенский / РИА Новости

Уточняется, что посадка прошла в штатном режиме. Пассажира передали медикам, а самолет отправился в Хабаровск.

В середине марта самолет Airbus A320neo, вылетевший из аэропорта Новосибирска в Иркутск, вернулся обратно из-за неисправности. По данным Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СК, после взлета сработал датчик отказа правого двигателя. На борту находились 154 пассажира, в том числе ребенок. В результате инцидента никто не пострадал.

Новосибирск Хабаровск Аэрофлот самолет
Материалы по теме
Летевший из Турции в Москву самолет вынужденно сел в Ростове
Общество
Самолету рейса Новосибирск — Иркутск пришлось вернуться из-за датчика
Общество
Пассажиры попросили Минтранс отменить плату за выбор места в самолете
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter