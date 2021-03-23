Летевший в Хабаровск самолет развернули из-за состояния пассажира

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Самолет авиакомпании «Аэрофлот», вылетевший из Новосибирска в Хабаровск, вернулся в аэропорт отправления из-за того, что одному из пассажиров стало плохо. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Западно-Сибирскую транспортную прокуратуру.

«На борту воздушного судна был больной пассажир, которому в районе Кемерово стало хуже. Экипажем было принято решение вернуться в аэропорт вылета», — сказали в ведомстве.

Уточняется, что посадка прошла в штатном режиме. Пассажира передали медикам, а самолет отправился в Хабаровск.

В середине марта самолет Airbus A320neo, вылетевший из аэропорта Новосибирска в Иркутск, вернулся обратно из-за неисправности. По данным Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СК, после взлета сработал датчик отказа правого двигателя. На борту находились 154 пассажира, в том числе ребенок. В результате инцидента никто не пострадал.