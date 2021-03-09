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В Бурятии отложили рейсы S7 и «Победы» в Москву из-за неисправности

Утренний рейс S7 перенесли на несколько часов, а пассажиров «Победы» отправили в гостиницу — им удастся вылететь только завтра. В обоих случаях причиной задержек стала техническая неисправность самолетов
Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости
Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Утренние рейсы авиакомпаний «Победа» и S7 в Москву из аэропорта Байкал в Улан-Удэ отложили. Об этом сообщила пресс-служба минтранса Бурятии.

В обоих случаях причиной отмены рейсов указывается техническая неисправность воздушных судов. «Всем пассажирам, которые не смогли вылететь вовремя, организовали питание и воду», — заявили в минтрансе.

Пассажиры авиакомпании S7 остались в аэропорту ждать запасного борта, который должен прибыть в Улан-Удэ около 15:00 по местному времени (10:00 мск). Клиентов «Победы» разместили в гостинице, поскольку их рейс отложен до завтрашнего дня.

На онлайн-табло аэропорта Байкал указаны два рейса S7 в Москву. Первый должен был вылететь по расписанию в 9:20 по местному времени, расчетное время указано 15:30. Сейчас на него объявлена регистрация. Кроме того, регистрация идет на второй рейс до Москвы, на 16:30. Самолет должен вылететь без опозданий. В обоих случаях пассажиры полетят на Airbus A320.

S7 опровергла задержку рейса из-за визита Мишустина в Кемерово
Общество

РБК обратился за комментариями в пресс-службы S7 и «Победы». Эти две авиакомпании — единственные, выполняющие рейсы из Бурятии в Москву.

Ранее в марте самолет S7, который должен был проследовать из Кемерово в Новосибирск, задержал вылет. В социальных сетях распространялась информация, что это связано с визитом премьер-министра Михаила Мишустина в столицу Кузбасса. Однако в авиакомпании опровергли такую информацию, заявив, что задержка рейса на 47 минут была вызвана поздним прибытием воздушного судна в аэропорт.

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Михаил Котляр
При участии
Тимофей Дзядко
Бурятия Улан-Удэ Москва «Победа» S7
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