В Челябинске задержали рейс авиакомпании S7 в Москву из-за утечки топлива

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Рейс авиакомпании S7, направлявшийся из Челябинска в Москву, задержали из-за утечки топлива из одного из двигателей самолета. Об этом РБК рассказали в пресс-службе авиакомпании и пресс-службе международного аэропорта Челябинск.

«При подготовке к вылету рейса S7 1142 Челябинск — Москва техник обнаружил течь топлива из одного из двигателей после их запуска. Командир воздушного судна остановил запуск, а пассажиров попросили вернуться в здание аэровокзала», — сказали в S7.

В компании рассказали, что в настоящее время самолет осматривают технические специалисты, а пассажиров отправят в Москву резервным бортом. «Пассажиры ожидают вылет, который запланирован на 15:00 по местному времени (13:00 мск), в здании аэропорта, с ними работают представители авиакомпании», — добавили в S7. В пресс-службе аэропорта сообщили РБК, что самолет вылетит в Москву около 14:00 (12:00 мск).

По данным Уральской транспортной прокуратуры, на борту находились 170 пассажиров, в том числе 15 несовершеннолетних. Челябинской транспортной прокуратурой совместно с Новосибирской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства в сфере безопасности полетов.