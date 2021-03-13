Летевший из Москвы самолет экстренно сел в Тюмени из-за отказа двигателя

Пассажирский самолет, выполняющий рейс Москва — Новосибирск, совершил посадку в Тюмени из-за отказа двигателя. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Уральскую транспортную прокуратуру. ТАСС со ссылкой на Западно-Сибирскую транспортную прокуратуру передает, что самолет сел по техническим причинам.

«Рейс Москва — Новосибирск. В 06:20 посадка в Тюмени, предварительно, по техническим причинам. Посадка благополучная», — сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

В Уральской транспортной прокуратуре уточнили, что, по предварительным данным, самолет был вынужден совершить посадку из-за отказа второго двигателя.

На борту самолета находились 197 пассажиров. Никто не пострадал.