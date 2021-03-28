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МГУ ответил на претензии о «варварской реставрации» вуза

Студенты и сотрудники создали петицию, в которой заявили об уничтожении исторических интерьеров МГУ. В вузе заявили, что все работы согласованы с Мосгорнаследием
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова (Фото: Максим Шипенков / EPA / ТАСС)

Все работы по капитальному ремонту аудиторий Московского государственного университета (МГУ) им. М.В. Ломоносова проводятся в соответствии с проектом, согласованным с Мосгорнаследием. Об этом РБК сообщили в пресс-службе вуза.

Таким образом в МГУ ответили на заявления авторов петиции, сообщивших о незаконных работах по демонтажу интерьеров исторических аудиторий университета.

Как сообщили в МГУ, проектом капремонта поточной аудитории 01 предусмотрены ремонт пола, реставрация и воссоздание мебели и ремонт светильников. «За 68 лет покрытие пола пришло в негодность, его износ — более 70%. В рамках ремонта пол будет воссоздан по образцу 1953 года из дубового штучного паркета», — отметили в пресс-службе.

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В вузе также рассказали, что состояние Большой биологической аудитории таково, что локально отремонтировать изношенные элементы невозможно. «В аварийном состоянии находятся отопительная, вентиляционная системы, система электроснабжения и кондиционирования. Утрачены отдельные элементы паркета, декоративно-прикладного искусства, отслоилась штукатурка на стенах и потолке», — пояснили в МГУ.

В связи с этим было решено включить лекторий в программу капремонта. Была разработана комплексная методика по реставрации и воссозданию исторического облика аудитории. «Данная методика согласована с департаментом культурного наследия Москвы 28 сентября 2020 года. В ней учтены виды и объемы работ по сохранению облика и исторической ценности Большой биологической аудитории», — подчеркивается в сообщении.

Авторы петиции на сайте Change.org заявляли о «варварских работах» и «погромах» в этой аудитории и других помещениях биофака МГУ, поточной аудитории 01 и помещениях мехмата, расположенных в главном здании вуза.

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«Эти действия привели к фактическому уничтожению подлинных исторических интерьеров учебных аудиторий 1950-х годов с сохранившейся мебелью и отделкой, выполненной из карпатского дуба и бука», — говорится в петиции.

Ее авторы утверждают, что мебель и отделка являются предметом охраны памятника истории, которым является комплекс зданий МГУ. «Их варварское уничтожение является уголовным преступлением, не может быть предметом государственных контрактов», — заявляют студенты и сотрудники университета.

Mash со ссылкой на градозащитника Никиту Иноземцева сообщает о манипуляциях с документами при капремонте МГУ, благодаря которой стала возможна полная замена и уничтожение исторических интерьеров аудиторий.

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«Проект состоит из двух частей. В техзадании первой части прописаны методологические принципы ведения работ, в которых действительно прописана необходимость реставрации всех предметов, которые входят в предмет охраны. Однако к проекту приложены дефектные ведомости, в которых описаны работы, прямо не совместимые с целью сохранения», — утверждает Иноземцев.

Главное здание МГУ на Воробьевых годах построено в 1949–1953 годах по проекту архитекторов Иофана, Руднева, Чернышева, Абросимова и Хрякова. Оно носит статус объекта культурного наследия народов России регионального наследия.

Авторы
Михаил Котляр Михаил Котляр, Елизавета Ламова Елизавета Ламова
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