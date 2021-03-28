МГУ ответил на претензии о «варварской реставрации» вуза

Студенты и сотрудники создали петицию, в которой заявили об уничтожении исторических интерьеров МГУ. В вузе заявили, что все работы согласованы с Мосгорнаследием

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова (Фото: Максим Шипенков / EPA / ТАСС)

Все работы по капитальному ремонту аудиторий Московского государственного университета (МГУ) им. М.В. Ломоносова проводятся в соответствии с проектом, согласованным с Мосгорнаследием. Об этом РБК сообщили в пресс-службе вуза.

Таким образом в МГУ ответили на заявления авторов петиции, сообщивших о незаконных работах по демонтажу интерьеров исторических аудиторий университета.

Как сообщили в МГУ, проектом капремонта поточной аудитории 01 предусмотрены ремонт пола, реставрация и воссоздание мебели и ремонт светильников. «За 68 лет покрытие пола пришло в негодность, его износ — более 70%. В рамках ремонта пол будет воссоздан по образцу 1953 года из дубового штучного паркета», — отметили в пресс-службе.

В вузе также рассказали, что состояние Большой биологической аудитории таково, что локально отремонтировать изношенные элементы невозможно. «В аварийном состоянии находятся отопительная, вентиляционная системы, система электроснабжения и кондиционирования. Утрачены отдельные элементы паркета, декоративно-прикладного искусства, отслоилась штукатурка на стенах и потолке», — пояснили в МГУ.