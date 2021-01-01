Ученые МГУ получили золотую медаль на конкурсе по биоинженерии в Бостоне

Команда ученых из МГУ им. Ломоносова была удостоена золотой медали на международном научном конкурсе по биоинженерии iGEM-2020. Об этом сообщил на своей странице в Facebook декан факультета технологического менеджмента и инноваций Университета ИТМО (Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики) Антон Гопка.

«МГУ — золотая медаль конкурса MIT по синтетической биологии iGEM (1 из 168)!!! Вот из таких новостей должны состоять СМИ», — написал Гопка.

Проект команды посвящен борьбе с гепатитом С — проблеме здравоохранения, вызывающей цирроз и рак печени. Исследователи отмечают, что гепатит C вызывается вирусом гепатита C (HCV), который имеет как минимум шесть различных генотипов.

Специалисты пришли к выводу, что рекомбинантный вариант RF2k / 1b распространен в России, однако его часто принимают за генотип 1, что приводит к неправильному лечению. Многие инфицированные в России из-за дорогостоящего тестирования или невозможности проведения тестов в периферийных регионах не знают свой генотип ВГС. Для решения этой проблемы специалисты разработали портативное устройство HaploSense, которое может быть оптимизировано для определения генотипа любых РНК-вирусов, включая ВИЧ или Sars-CoV-2.

По оценкам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в мире хронически инфецированы вирусом гепатита С 71 млн человек. Ежегодно от этой болезни умирают до 400 тыс. человек.

Конкурс iGEM (International Genetically Engineered Machine) был основан в 2003 году в Массачусетском техническом университете (Бостон, США). Он вырос из проектного класса в Массачусетском технологическом институте (MIT). Участники конкурса разрабатывают биотехнологический продукт, общаются с экспертами в области науки и бизнеса, а также занимаются популяризацией науки.