РПЦ представила проект нового храма при МГУ

Проект храма при МГУ (Фото: fedmp.ru)

Русская православная церковь представила проект храма Кирилла и Мефодия при Московском государственном университете им. Ломоносова. Детали проекта архитектора Дмитрия Пшеничникова опубликованы на сайте РПЦ.

«По проекту храм в честь равноапостольных Кирилла и Мефодия при МГУ рассчитан на 1000 человек», — говорится в описании.

По плану, храм будет состоять из множества глав и шаровой колокольни. Его высота составит около 46 метров. Также в нем будет два подземных этажа для приходских помещений и духовного центра университета.

Парадные лестницы и цоколь, согласно проекту, будут облицованы гранитом, а стены выложены кирпичом. Кресты и элементы куполов буду покрыты листами нитрита титана, сделанными под золота.

В пресс-службе РПЦ уточнили, что до начала строительства проект должен быть одобрен патриархией и Москомархитектурой. Предполагается, что здание будет построено на проспекте Вернандского.