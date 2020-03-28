Путин сменил главу управления Кремля по развитию ИТ и связи

От этой должности Путин освободил Андрея Липова. Ранее РБК сообщал, что Липов может стать новым главой Роскомнадзора

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент Владимир Путин освободил от должности начальника управления президента по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи Андрея Липова, сообщается на сайте Кремля.

По информации источников РБК, Липов, который также до 2012 года возглавлял департамент госполитики в области создания и развития электронного правительства и департамент госполитики в области ИТ в Минкомсвязи, станет новым руководителем Роскомнадзора. 23 марта премьер-министр Михаил Мишустин освободил с этой должности Александра Жарова. Он, в свою очередь, по словам собеседников РБК, перейдет на должность главы «Газпром Медиа».

Липова же на посту сменила начальник управления ИТ Федеральной налоговой службы (ФНС) Татьяна Матвеева. С 2000 года она работала в налоговых органах с 2000 года и была замначальника управления организации работы с налогоплательщиками и средствами массовой информации Министерства по налогам и сборам. В 2005–2009 годах Матвеева занимала различные должности, связанные со связями с общественностью и взаимодействия со СМИ в федеральном кадастровом центре «Земля», ОАО «Особые экономические зоны», представительстве компании UFG Capital Partners и Минэкономразвития.

В ФНС Матвеева начала работать с 2010 года, возглавив в декабре 2011 года управление по работе с налогоплательщиками. Через два года она заняла должность начальника управления ИТ ведомства.

Путин назначил бывшего главу ФНС Михаила Мишустина новым премьером 16 января, вслед за тем как Дмитрий Медведев объявил об отставке правительства. Через шесть дней Мишустин, руководивший ФНС в 2010-2020 годах, сформировал новую структуру правительственного аппарата. Пресс-секретарем кабмина он назначил Бориса Белякова, ранее работавшего с ним в налоговой службе, а новым главой аппарата правительства стал его бывший заместитель в ФНС Дмитрий Григоренко. В 2008-2010 годах Мишустина также работал в UFG Capital Partners.