Управляющий партнер UFG раскрыла доходы семьи Мишустина. Что важно знать

Через этот траст, Мишустин владел 25%-ми долями в уже созданных на момент своего прихода фондов, и при создании новых фондов становился учредителем с долей также 25%.
В письме указано что:
— «Вознаграждение Мишустина как ключевого руководителя в 2009 году, например, составило около 79 млн. руб., или около $2,5 млн., что было задекларировано им в 2010 году. Бóльшая часть этого вознаграждения — бонусы по сделкам, которые в случае успеха существенно выше зарплаты».
— «В марте 2010 года Михаил Мишустин принимает предложение вернуться на государственную службу и выполняет требование к госслужащим об отсутствии коммерческого участия в частных компаниях, передав 100% собственности траста своей супруге Владлене с обязательством перед партнерами UFG о продаже этих активов».
— Из-за кризиса единовременно продать в 2010 году все активы было невозможно. «В этой связи партнеры UFG договорились с Мишустиной, что у неё будут выкупать доли по мере того, как на них будут находиться покупатели, устраивающие партнеров UFG. При заключении сделок о продаже активов UFG необходимо было учитывать наши корпоративные интересы, покупателем не может быть совершенно посторонняя для нас сторона. Этим объясняется то, что продажи активов осуществлялись партнерам UFG и аффилированным с ними лицами. Несмотря на рассрочку платежей в адрес Владлены Мишустиной по факту переход права собственности её долей к нашей компании был осуществлен сразу в 2010 году».
— В 2010-2013 гг. Владлена Мишустина получала доходы от траста UFG и задекларировала его в размере $11,55 млн совокупно за четыре года. Непосредственно в декларации сумма указывалась в рублях.
— В 2013 году был принят новый федеральный закон о введении дополнительных ограничений не только на самих госслужащих, но и их супругов и несовершеннолетних детей, и в этой связи Владлена Мишустина должна была передать свой траст третьему лицу. «Но по условиям первоначального соглашения с UFG она не могла передать нереализованные активы постороннему человеку, во избежание рисков для группы UFG в целом. Этим в практике инвестиционных фондов исключаются риски приобретения долей недружественными акционерами. Поэтому стороны приняли согласованное решение передать оставшиеся активы матери и сестре её супруга — Мишустиной Луизе Михайловне и Стениной Наталье Владимировне. В августе 2013 года траст передается в собственность новых бенефициаров, и уже они в дальнейшем получают доход от продажи активов», — пишет Герасименко.
— «В 2013-2015 годах доходы от UFG Луизы Михайловны составили $11,9 млн., а Натальи Стениной за этот же период $10,1 млн. Эти суммы отражены в их декларациях в рублях.
Таким образом, общая сумма доходов всех бенефициаров от траста UFG за период с 2010 по 2015 гг. составила $33,55 млн., что по текущему курсу соответствует 2,15 млрд рублей. В эту сумму не входят какие-либо иные доходы, которые в дальнейшем могли быть получены на конвертации из-за курсовых разниц, доходы от депозитов и возможных других инвестиций, не связанных с UFG о которых я не могу знать.
В последующие годы платежей в их адрес не осуществлялось в связи с отсутствием покупателей на оставшиеся доли. Только в прошлом году нам удалось закрыть сделку по окончательной продаже. Мы рассчитываем до конца года полностью завершить расчёты».