Управляющий партнер UFG раскрыла доходы семьи Мишустина. Что важно знать

Совокупный доход бенефициаров семейного траста занимающего сейчас пост премьер-министра Михаила Мишустина в 2010-15 годах составил около $33,5 млн. Больше платежей в их адрес не было, но последняя сделка была закрыта в 2019-м

Михаил Мишустин (Фото: Дмитрий Астахов / ТАСС)

Информация о доходах Михаила Мишустина и его семейного траста указана в письменных ответах финансовой группы UFG на запрос РБК за подписью управляющего партнера Полины Герасименко. UFG запросила у членов семьи Михаила Мишустина согласие на разглашение информации, и получила его, уточнила она, пояснив, что для UFG «жизненно важно не иметь политически значимых лиц и не ассоциироваться с таковыми в представлении общественности, инвестиционного сообщества, органов надзора, банков и контрагентов». Условием предоставления данных в UFG назвали публикацию полного текста письма с ответами.

По словам Герасименко, в 2008 году Мишустин стал президентом UFG Capital Partners и управляющим партнером UFG Asset Management. Как партнер, он был введен в состав собственников с долей 25% в уже созданные на тот момент фонды, а при создании новых фондов также становился учредителем с долей 25%.

«Доля партнера — это доля будущего дохода UFG от комиссии за управление и комиссии за успех, если фонды превышают ежегодную доходность в 5-8% в долларах», — пишет Герасимеко.

В ее письме сообщается, что в апреле 2008 года для бенефициарного владения всеми своими активами, связанными с UFG, Михаил Мишустин учредил семейный траст. Бенефициарами траста были сам Мишустин и его семья.