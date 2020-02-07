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Управляющий партнер UFG раскрыла доходы семьи Мишустина. Что важно знать

Совокупный доход бенефициаров семейного траста занимающего сейчас пост премьер-министра Михаила Мишустина в 2010-15 годах составил около $33,5 млн. Больше платежей в их адрес не было, но последняя сделка была закрыта в 2019-м
Михаил Мишустин (Фото: Дмитрий Астахов / ТАСС)

Информация о доходах Михаила Мишустина и его семейного траста указана в письменных ответах финансовой группы UFG на запрос РБК за подписью управляющего партнера Полины Герасименко. UFG запросила у членов семьи Михаила Мишустина согласие на разглашение информации, и получила его, уточнила она, пояснив, что для UFG «жизненно важно не иметь политически значимых лиц и не ассоциироваться с таковыми в представлении общественности, инвестиционного сообщества, органов надзора, банков и контрагентов». Условием предоставления данных в UFG назвали публикацию полного текста письма с ответами.

По словам Герасименко, в 2008 году Мишустин стал президентом UFG Capital Partners и управляющим партнером UFG Asset Management. Как партнер, он был введен в состав собственников с долей 25% в уже созданные на тот момент фонды, а при создании новых фондов также становился учредителем с долей 25%.

«Доля партнера — это доля будущего дохода UFG от комиссии за управление и комиссии за успех, если фонды превышают ежегодную доходность в 5-8% в долларах», — пишет Герасимеко.

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В ее письме сообщается, что в апреле 2008 года для бенефициарного владения всеми своими активами, связанными с UFG, Михаил Мишустин учредил семейный траст. Бенефициарами траста были сам Мишустин и его семья.

Через этот траст, Мишустин владел 25%-ми долями в уже созданных на момент своего прихода фондов, и при создании новых фондов становился учредителем с долей также 25%.

В письме указано что:

— «Вознаграждение Мишустина как ключевого руководителя в 2009 году, например, составило около 79 млн. руб., или около $2,5 млн., что было задекларировано им в 2010 году. Бóльшая часть этого вознаграждения — бонусы по сделкам, которые в случае успеха существенно выше зарплаты».

— «В марте 2010 года Михаил Мишустин принимает предложение вернуться на государственную службу и выполняет требование к госслужащим об отсутствии коммерческого участия в частных компаниях, передав 100% собственности траста своей супруге Владлене с обязательством перед партнерами UFG о продаже этих активов».

— Из-за кризиса единовременно продать в 2010 году все активы было невозможно. «В этой связи партнеры UFG договорились с Мишустиной, что у неё будут выкупать доли по мере того, как на них будут находиться покупатели, устраивающие партнеров UFG. При заключении сделок о продаже активов UFG необходимо было учитывать наши корпоративные интересы, покупателем не может быть совершенно посторонняя для нас сторона. Этим объясняется то, что продажи активов осуществлялись партнерам UFG и аффилированным с ними лицами. Несмотря на рассрочку платежей в адрес Владлены Мишустиной по факту переход права собственности её долей к нашей компании был осуществлен сразу в 2010 году».

— В 2010-2013 гг. Владлена Мишустина получала доходы от траста UFG и задекларировала его в размере $11,55 млн совокупно за четыре года. Непосредственно в декларации сумма указывалась в рублях.

— В 2013 году был принят новый федеральный закон о введении дополнительных ограничений не только на самих госслужащих, но и их супругов и несовершеннолетних детей, и в этой связи Владлена Мишустина должна была передать свой траст третьему лицу. «Но по условиям первоначального соглашения с UFG она не могла передать нереализованные активы постороннему человеку, во избежание рисков для группы UFG в целом. Этим в практике инвестиционных фондов исключаются риски приобретения долей недружественными акционерами. Поэтому стороны приняли согласованное решение передать оставшиеся активы матери и сестре её супруга — Мишустиной Луизе Михайловне и Стениной Наталье Владимировне. В августе 2013 года траст передается в собственность новых бенефициаров, и уже они в дальнейшем получают доход от продажи активов», — пишет Герасименко.

— «В 2013-2015 годах доходы от UFG Луизы Михайловны составили $11,9 млн., а Натальи Стениной за этот же период $10,1 млн. Эти суммы отражены в их декларациях в рублях.

Таким образом, общая сумма доходов всех бенефициаров от траста UFG за период с 2010 по 2015 гг. составила $33,55 млн., что по текущему курсу соответствует 2,15 млрд рублей. В эту сумму не входят какие-либо иные доходы, которые в дальнейшем могли быть получены на конвертации из-за курсовых разниц, доходы от депозитов и возможных других инвестиций, не связанных с UFG о которых я не могу знать.

В последующие годы платежей в их адрес не осуществлялось в связи с отсутствием покупателей на оставшиеся доли. Только в прошлом году нам удалось закрыть сделку по окончательной продаже. Мы рассчитываем до конца года полностью завершить расчёты».

Теги: UFG, Михаил Мишустин, траст
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