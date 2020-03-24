Экс-глава Роскомнадзора Жаров возглавил «Газпром-Медиа»

Как ранее сообщал РБК, его кандидатура рассматривалась на пост гендиректора еще в феврале. Накануне документ об освобождении Жарова от должности в Роскомнадзоре подписал глава правительства Михаил Мишустин

Александр Жаров (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Александр Жаров, который 23 марта был отправлен в отставку с должности главы Роскомнадзора, стал генеральным директором АО «Газпром-Медиа Холдинг». В сообщении компании указывается, что такое решение было принято советом директоров.

В соответствии с документом соглашение с Жаровым подписано на три года.

В сообщении приводятся слова председателя совета директоров «Газпром-Медиа Холдинга» Алексея Миллера, который приветствовал нового гендиректора. По его мнению, «опыт Жарова, его цельный, широкий взгляд на российские медиа и глубокое понимание происходящих в отрасли процессов призваны успешно решить поставленные задачи по укреплению лидирующих позиций холдинга».

Сам Жаров заявил, что внимательно следил за деятельностью входящих в «Газпром-Медиа» творческих команд, и пообещал применить свои знания во благо компании.

О том, что Жаров является одним из кандидатов на пост гендиректора «Газпром-Медиа», РБК сообщил еще в начале февраля. Но тогда, подчеркивали собеседники РБК, окончательного решения, кто возглавит медиахолдинг, еще не было. Позднее источники РБК сообщали, что на этот пост также рассматривается кандидатура Андрея Кондрашова, первого замгендиректора ВГТРК.



Пост генерального директора холдинга оставался вакантным с января, после того как прежний руководитель компании Дмитрий Чернышенко был назначен вице-премьером в правительстве Мишустина.

Жаров возглавлял Роскомнадзор с 2012 года, до этого был замминистра связи и массовых коммуникаций, директором департамента пресс-службы, информации и протокола правительства, заместителем гендиректора ВГТРК, пресс-секретарем премьера Михаила Фрадкова и пресс-секретарем Минздрава.