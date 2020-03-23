Мишустин уволил Жарова с поста главы Роскомнадзора

По данным РБК, Александр Жаров перейдет на должность главы «Газпром-Медиа», а на место главы Роскомнадзора придет его бывший коллега Андрей Липов, который сейчас работает в администрации президента

Александр Жаров (Фото: Максим Стулов / Ведомости / ТАСС )

Премьер Михаил Мишустин подписал распоряжение об отставке главы Роскомнадзора Александра Жаров, документ опубликован на сайте правительства.

Как указано в документе, в отставку Мишустин отправил главу РКН по его собственной просьбе.

О скором уходе Жарова с поста главы ведомства ранее сообщали РБК источники. По их данным, он может возглавить «Газпром-Медиа».

Александр Жаров возглавляет Роскомнадзор почти восемь лет, с мая 2012 года. По образованию он врач-анестезиолог, до 1997 года он работал по специальности. В 1998 году он стал советником председателя правления РИА «Вести» Алексея Волина, в будущем — заместителя главы аппарата правительства и замминистра Минкомсвязи. С 1999 года Жаров работал в правительстве, вначале пресс-секретарем министра здравоохранения Юрия Шевченко, а с 2004 года — помощником и пресс-секретарем премьера Михаила Фрадкова. В 2008 году его назначили заместителем министра связи и массовых коммуникаций России.