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Мишустин уволил Жарова с поста главы Роскомнадзора

По данным РБК, Александр Жаров перейдет на должность главы «Газпром-Медиа», а на место главы Роскомнадзора придет его бывший коллега Андрей Липов, который сейчас работает в администрации президента
Александр Жаров (Фото: Максим Стулов / Ведомости / ТАСС )

Премьер Михаил Мишустин подписал распоряжение об отставке главы Роскомнадзора Александра Жаров, документ опубликован на сайте правительства.

Как указано в документе, в отставку Мишустин отправил главу РКН по его собственной просьбе.

О скором уходе Жарова с поста главы ведомства ранее сообщали РБК источники. По их данным, он может возглавить «Газпром-Медиа».

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Александр Жаров возглавляет Роскомнадзор почти восемь лет, с мая 2012 года. По образованию он врач-анестезиолог, до 1997 года он работал по специальности. В 1998 году он стал советником председателя правления РИА «Вести» Алексея Волина, в будущем — заместителя главы аппарата правительства и замминистра Минкомсвязи. С 1999 года Жаров работал в правительстве, вначале пресс-секретарем министра здравоохранения Юрия Шевченко, а с 2004 года — помощником и пресс-секретарем премьера Михаила Фрадкова. В 2008 году его назначили заместителем министра связи и массовых коммуникаций России.

В период работы Жарова РКН расширил свои полномочия в сфере контроля за информацией в интернете и надзора над электронными СМИ. На ведомство возложили обязанность блокировать интернет-ресурсы, информация на которых нарушает российское законодательство (например, сайты с пиратскими копиями фильмов либо с призывами к экстремизму и терроризму). Также ведомство пыталось заблокировать мессенджер Telegram в России в связи с отказом разработчиков передать российским спецслужбам ключи шифрования переписки пользователей в соответствии с «законом Яровой». Блокировка Telegram продолжается с апреля 2018 года, несмотря на это мессенджер остается доступен для большинства пользователей мобильных устройств и ПК.

После появления распоряжения об отставке Жарова в аккаунте РКН в Twitter был опубликован короткий фрагмент из серии «Собака Баскервилей» советского сериала «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона», в котором врач Джеймс Мортимер говорит сэру Генри Баскервилю (играет Никита Михалков) латинскую пословицу: «Tempora mutantur, et nos mutamur in illis... Времена меняются, и мы меняемся вместе с ними».

Источники РБК утверждали, что претендентом на место Жарова является глава управления президента России по применению информационных технологий и развитию электронной демократии Андрей Липов. До 2012 года он работал в Минкомсвязи, где возглавлял департамент госполитики в области создания и развития электронного правительства и департамент госполитики в области ИТ. В этот же период замглавы ведомства был Жаров.

Холдинг «Газпром-Медиа, куда, по данным РБК, переходит Жаров, с 2015 года до формирования правительства Михаила Мишустина возглавлял Дмитрий Чернышенко. В январе он перешел на пост вице-премьера.

Автор: Георгий Тадтаев
Теги: Роскомнадзор, Александр Жаров
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Александр Жаров станет гендиректором «Газпром-Медиа»
Технологии и медиа
Жаров стал претендентом на пост главы «Газпром-Медиа»
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