Пандемия коронавируса , 28 мар, 09:46
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В Оренбурге умер мужчина с коронавирусом
Пациент, у которого ранее был диагностирован коронавирус, умер в Оренбурге, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Минздрав Оренбургской области.
Агентство уточняет, что у мужчины было хроническое заболевание, точная причина смерти устанавливается.
Мужчина приехал из Европы и вернулся в область на автомобиле через Самару. После того, как у него обнаружили вирус, шесть членов его семьи были госпитализированы.
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