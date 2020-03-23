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Кадыров запретил в Чечне свадьбы в ресторанах из-за коронавируса

Рамзан Кадыров (Фото: «Комсомольская правда» / Global Look Press)

Глава Чечни Рамзан Кадыров запретил проводить массовые мероприятия, в том числе свадьбы, в ресторанах и кафе республики в связи с распространением нового коронавируса. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Большинство ресторанов и кафе будут закрыты для посетителей», — сказал он.

По его словам, в них нельзя будет проводить свадьбы, банкеты и другие мероприятия. Кадыров отметил, что исключение сделали для нескольких заведений в наиболее людных местах, чтобы «гости города могли поесть». Помимо этого во всех кафе и ресторанах работают службы доставки, добавил глава Чечни.

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Кадыров также обратился к жителям региона с просьбой не посещать с детьми торговые центры. Он попросил пожилых людей не покидать квартиры и дома без особой необходимости.

По его словам, ни один житель региона не останется без продовольствия. Глава республики рассказал, что волонтеры привозят продукты для пожилых людей и нуждающихся семей. «Сегодня главная задача власти и общества — не дать эпидемии коронавируса распространиться в республике», — заявил Кадыров.

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По последним данным, в России зарегистрировали 438 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Больше всего заболевших оказалось в Москве — 262 человека. Всего в стране выздоровели 17 пациентов. Вместе с тем в оперштабе по борьбе с распространением коронавируса накануне опровергли сообщения о том, что в России в ближайшее время могут ввести «жестокий карантин» из-за сложившейся ситуации.

Теги: Чечня, Рамзан Кадыров, коронавирус
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