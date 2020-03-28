В России зарегистрировали новую систему выявления коронавируса

Она позволит сократить время на подготовку проб в несколько раз, заявили в оперштабе. Результат тестирования будет доступен через полтора часа

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

В Новосибирске зарегистрировали новую тест-систему для диагностирования коронавируса, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением вируса в своем Telegram-канале.

Новые тесты сокращают время на подготовку проб для проведения исследования «в несколько раз», а результат тестирования будет доступен через 90 минут, говорится в сообщении.

В понедельник, 30 марта, в России начнется выпуск новых тест-систем. Еженедельно будет производиться по 1 тыс. наборов, с помощью каждого из которых можно сделать по 100 анализов. «В планах — перейти на производство до 2 тыс. наборов в неделю», — сообщил штаб.

В середине марта вице-премьер Татьяна Голикова сообщала, что в России зарегистрированы три тест-системы для выявления коронавируса и ведется разработка четвертой. Это две системы научного центра «Вектор», а также система тестирования Минздрава. По ее словам, в России нет дефицита тест-систем.