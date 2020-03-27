В России разработали определяющий людей с иммунитетом к коронавирусу тест

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Новый тест на коронавирусную инфекцию сможет не только быстро определять носителей, но и выявлять людей с иммунитетом к заболеванию, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, передает «РИА Новости».

«Мы сможем определить как среди населения, так и среди медицинского персонала людей, которые уже имеют иммунитет и которые могут более свободно работать с пациентами», — сообщила Попова на совещании Координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19.

Тест-система разработана новосибирским федеральным центром «Вектор». Ее запустят в работу на следующей неделе.

Ранее Анна Попова сообщила, что в России каждый пятый заболевший не выезжал за границу, а заразился после контакта с носителем COVID-19 внутри страны. Среди общего числа зараженных коронавирусной инфекцией таких 20%.

Вице-премьер Татьяна Голикова указала 16 марта, что в России уже созданы три тест-системы на новый коронавирус и ведутся разработки четвертой. Два теста предоставил «Вектор», еще один — Минздрав.