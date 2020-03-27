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Пандемия коронавируса ,  
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В России разработали определяющий людей с иммунитетом к коронавирусу тест

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Новый тест на коронавирусную инфекцию сможет не только быстро определять носителей, но и выявлять людей с иммунитетом к заболеванию, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, передает «РИА Новости».

«Мы сможем определить как среди населения, так и среди медицинского персонала людей, которые уже имеют иммунитет и которые могут более свободно работать с пациентами», — сообщила Попова на совещании Координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19.

Тест-система разработана новосибирским федеральным центром «Вектор». Ее запустят в работу на следующей неделе.

Ранее Анна Попова сообщила, что в России каждый пятый заболевший не выезжал за границу, а заразился после контакта с носителем COVID-19 внутри страны. Среди общего числа зараженных коронавирусной инфекцией таких 20%.

Вице-премьер Татьяна Голикова указала 16 марта, что в России уже созданы три тест-системы на новый коронавирус и ведутся разработки четвертой. Два теста предоставил «Вектор», еще один — Минздрав.

27 марта в России новым коронавирусом болеют более тысячи человек. За последние сутки зафиксировали 196 новых случаев. Умерли три человека.

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Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru
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Теги: тест, коронавирус
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