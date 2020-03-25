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Две частные лаборатории в России начнут тестирование на COVID-19

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Две частные лаборатории в Москве и Санкт-Петербурге приступят в среду к тестированию на коронавирус. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на заседании президиума координационного совета при правительстве по противодействию коронавирусу, передает «Интерфакс».

«Посмотрим, как эта работа будет идти», — сказала Голикова. Она добавила, что привлекая частные лаборатории к проведению тестов на коронавирус, Роспотребнадзору дали поручение организовать их взаимодействие со службой, а также ввести обязательный обмен данными для исключения ложно-положительных результатов.

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По словам Голиковой, сейчас тестирование организовано на базе 141 государственной лаборатории в 79 субъектах федерации. Также к тестированию подключены 17 лабораторий Федерального медико-биологического агентства.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице в ближайшую неделю будут открыты «девять мощных городских лабораторий», которые будут проводить около 10 тыс. исследований на коронавирус в день. Он добавил, что в дальнейшем к работе подключатся и частные предприятия.

В середине марта частная медицинская компания «Инвитро» сообщила, что начнет проводить анализы на наличие коронавируса.  Исследование будет платным, однако стоимость услуги пока не уточняется. Начать прием анализов планируется в течение ближайшего месяца.

Теги: коронавирус, анализ, лаборатории
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