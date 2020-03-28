Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 28 марта

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), на 26 марта число зараженных новым коронавирусом в мире превысило 462 тыс. человек. Согласно же актуальным данным Университета Джонса Хопкинса, в мире заразилось уже 558 тыс. человек, более 127 тыс. выздоровели.