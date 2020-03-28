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Пандемия коронавируса ,  
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Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 28 марта

Число выявленных в России случаев заражения коронавирусом превысило 1 тыс., в Великобритании заболели премьер-министр и министр здравоохранения. Главное — в обзоре РБК
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Умерли
Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru

Погибшие и пострадавшие

  • По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), на 26 марта число зараженных новым коронавирусом в мире превысило 462 тыс. человек. Согласно же актуальным данным Университета Джонса Хопкинса, в мире заразилось уже 558 тыс. человек, более 127 тыс. выздоровели.

  • Лидером по числу подтвержденных случаев, по данным Университета Джонса Хопкинса, стали США (97 226 ), которые обошли Италию (84 498) и Китай (81 897). Следом идут Испания (64 059), Германия ( 50 178) и Франция (33 402).

  • Всего в мире от коронавируса умерли, по данным Университета Джонса Хопкинса, 25 336 человек. Наибольшее число летальных исходов зафиксировано в Италии — 8215. По данным ВОЗ, от вируса погиб 21 031 человек.

Ситуация в России

  • В России за последние сутки обнаружены 196 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число подтвержденных случаев заболевания достигло 1036. Еще один заразившийся человек умер в Москве, всего в России от коронавируса скончались четыре человека.
  • Минпросвещения приняло решение перенести сроки сдачи ЕГЭ. Теперь сдача экзамена начнется с 8 июня, основного государственного экзамена (ОГЭ) для учащихся девятых классов — с 9 июня. Минобрнауки не исключает, что из-за пандемии может быть перенесена приемная кампания в вузы.

  • Минздрав обновил методические рекомендации по борьбе с коронавирусом. Ведомство сообщило, что сейчас на больных COVID-19 проходят клинические испытания трех препаратов от коронавируса. Это умифеновир, ремдесивир и фавипиравир.
  • 30 марта всех депутатов Госдумы массово протестируют на коронавирус.

Ситуация в других странах
  • Глава МВФ Кристалина Георгиева заявила, что мир вступил в фазу глобальной рецессии, не меньшую, чем в 2009 году. Запросы на экстренное финансирование уже подали порядка 80 стран. По прогнозам фонда, восстановление в 2021 году может начаться лишь в том случае, если удастся сдержать распространение коронавирусной инфекции COVID-19.
  • Коронавирусом заразился премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Он сообщил, что испытывает легкие симптомы заболевания и продолжает работу из дома. COVID-19 также диагностировали у главы британского Минздрава Мэтта Хэнкока.
  • Еще одна заболевшая публичная личность — фронтмен Rammstein Тилль Линдеманн. Его госпитализировали с воспалением легких после гастролей в Москве в середине марта.
  • Президент Франции Эмманюэль Макрон предупредил лидеров европейских стран, что пандемия коронавируса может разрушить основы Евросоюза, если страны-участницы не проявят солидарность в преодолении этого кризиса. «На карту поставлено выживание европейского проекта», — сказал он.

Узнать больше о вирусе — в обзоре РБК.

Автор: Юлия Сапронова
Теги: Китай, коронавирус, главные новости, последние новости
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