Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 28 марта
Погибшие и пострадавшие
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По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), на 26 марта число зараженных новым коронавирусом в мире превысило 462 тыс. человек. Согласно же актуальным данным Университета Джонса Хопкинса, в мире заразилось уже 558 тыс. человек, более 127 тыс. выздоровели.
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Лидером по числу подтвержденных случаев, по данным Университета Джонса Хопкинса, стали США (97 226 ), которые обошли Италию (84 498) и Китай (81 897). Следом идут Испания (64 059), Германия ( 50 178) и Франция (33 402).