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Задержание Абызова ,  
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Правозащитники рассказали о камере Абызова и выданной Библии
Экс-министр находится в карантинной камере «Лефортово». В ней нет горячей воды, не работает телевизор. Абызову выдали Библию и «Доктора Живаго»
Михаил Абызов (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Экс-министр по делам «открытого правительства» Михаил Абызов, которого арестовали по подозрению в хищении 4 млрд руб., находится в одиночной карантинной камере СИЗО «Лефортово». Об этом РБК сообщил ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Иван Мельников.

По его словам, Абызов содержится на карантине в неотремонтированной камере, без горячей воды, есть телевизор, но он не работает. Мельников также указал, что бывший министр слушает радио, ему выдали книги, в том числе Библию и «Доктора Живаго».

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«Книги, с которыми Михаил прибыл в тюрьму, у него изъяли, они находятся в его личных вещах в данный момент. Он предложил пожертвовать их библиотеке СИЗО», — рассказал правозащитник.

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Абызов задержан 26 марта в Подмосковье. Его обвинили в создании преступного сообщества и мошенничестве. По версии следствия, он и другие фигуранты дела обманули акционеров ОАО «Сибирская энергетическая компания» и ОАО «Региональные электрические сети», похитив у них 4 млрд руб.

Накануне суд отправил Абызова под стражу на два месяца. Свою вину экс-министр не признал. Суд также арестовал Николая Степанова, Максима Русакова, Александра Пелипасова, Галину Фрайденберг. Шестой фигурант дела, экс-глава «Региональных электрических сетей» Сергей Ильичев скрылся за границей.

Авторы: Константин Ткаченко, Роман Кирьянов
Теги: Михаил Абызов, «Лефортово»
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