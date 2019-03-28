Правозащитники рассказали о камере Абызова и выданной Библии

Правозащитники рассказали о камере Абызова и выданной Библии

Экс-министр находится в карантинной камере «Лефортово». В ней нет горячей воды, не работает телевизор. Абызову выдали Библию и «Доктора Живаго»

Михаил Абызов (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Экс-министр по делам «открытого правительства» Михаил Абызов, которого арестовали по подозрению в хищении 4 млрд руб., находится в одиночной карантинной камере СИЗО «Лефортово». Об этом РБК сообщил ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Иван Мельников.

По его словам, Абызов содержится на карантине в неотремонтированной камере, без горячей воды, есть телевизор, но он не работает. Мельников также указал, что бывший министр слушает радио, ему выдали книги, в том числе Библию и «Доктора Живаго».

«Книги, с которыми Михаил прибыл в тюрьму, у него изъяли, они находятся в его личных вещах в данный момент. Он предложил пожертвовать их библиотеке СИЗО», — рассказал правозащитник.