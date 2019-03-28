Суд отправил под домашний арест экс-полпреда Ишаева

Басманный суд Москвы отправил под домашний арест до 27 мая бывшего полпреда президента на Дальнем Востоке Виктора Ишаева. Такое решение приняла судья Наталия Дударь, передает корреспондент РБК.
Ишаеву вменяется мошенничество в отношении ПАО «Роснефть». По версии следствия, в период, когда он был советником главы «Роснефти», подконтрольная ему коммерческая компания по завышенной цене сдала в аренду ПАО помещение для нужд представительства в Хабаровском крае.
В материалах дела, изученных на заседании судьей Дударь, есть заявление «Роснефти» о преступлении.
Ишаев не признает вину, подчеркнул на заседании представитель СКР. Поскольку сбор доказательств по делу «на начальной стадии», экс-чиновник, находясь на свободе, может ему помешать, настаивал следователь. Так, характер преступления Ишаева и его положение позволяют ему угрожать свидетелям и сокрыть соучастников, не все из которых установлены. А будучи губернатором, министром и полпредом, Ишаев обзавелся широкими связями в правоохранительных органах, которые могут позволить ему повлиять на ход дела, указал следователь.