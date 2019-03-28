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Дело против Ишаевых ,  
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Суд отправил под домашний арест экс-полпреда Ишаева
Суд заключил под домашний арест бывшего полпреда президента Виктора Ишаева по делу о хищении 5 млн руб. у «Роснефти». Защита предлагала освободить его под залог 15 млн руб.
Виктор Ишаев (Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости)

Басманный суд Москвы отправил под домашний арест до 27 мая бывшего полпреда президента на Дальнем Востоке Виктора Ишаева. Такое решение приняла судья Наталия Дударь, передает корреспондент РБК.

Ишаеву вменяется мошенничество в отношении ПАО «Роснефть». По версии следствия, в период, когда он был советником главы «Роснефти», подконтрольная ему коммерческая компания по завышенной цене сдала в аренду ПАО помещение для нужд представительства в Хабаровском крае.

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В материалах дела, изученных на заседании судьей Дударь, есть заявление «Роснефти» о преступлении.

Ишаев не признает вину, подчеркнул на заседании представитель СКР. Поскольку сбор доказательств по делу «на начальной стадии», экс-чиновник, находясь на свободе, может ему помешать, настаивал следователь. Так, характер преступления Ишаева и его положение позволяют ему угрожать свидетелям и сокрыть соучастников, не все из которых установлены. А будучи губернатором, министром и полпредом, Ишаев обзавелся широкими связями в правоохранительных органах, которые могут позволить ему повлиять на ход дела, указал следователь.

Сам экс-чиновник кратко заявил, что оставляет вопрос о мере пресечения на усмотрение суда. Само обвинение он назвал «полным абсурдом». «Сумма ущерба 5 млн за пять лет — это какая-то маленькая часть зарплаты. Я не понимаю, о чем здесь говорить», — сказал Ишаев.

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«Мой подзащитный обвиняется в том, что за пять лет похитил 5 млн руб. На мой взгляд, это очень маленькая, смехотворная сумма, хотя для кого-то она, наверное, и большая», — добавил его защитник. Он попросил суд избрать ему в качестве меры пресечения залог на сумму 15 млн руб., к своему ходатайству он приложил банковскую выписку, доказывающую, что на счету Ишаева есть эта сумма.

В материалах, представленных следствием, нет ни одного доказательства преступления Ишаева, добавил адвокат. Единственный документ, на который ссылается следствие, — справка об оперативных мероприятиях ФСБ, подчеркнул он.

Видео: РБК

Ишаев был задержан утром 28 марта. Это первый бывший полпред в России, обвиненный в уголовном преступлении. Вместе с Ишаевым задержан его сын Дмитрий, а также глава представительства «Роснефти» в Хабаровском крае Геннадий Кондратов.

Чиновник ранее также был министром по делам Дальнего Востока и главой Хабаровского края. Семью Ишаевых называли самым влиятельным кланом региона.

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Автор: Маргарита Алехина
Теги: Виктор Ишаев, арест
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