СК показал видео доставки Ишаева на допрос

Следственный комитет опубликовал видеозапись, на которой видно, как бывшего полномочного представителя президента России в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Виктора Ишаева ведут по коридору СК на допрос. Кадры опубликованы в YouTube.

Видео: СК РФ

На записи можно увидеть, как Ишаев идет в окружении нескольких людей в штатском. Затем их в лифтовом холле встретил следователь, после чего они зашли в лифт и поехали на другой этаж.

О том, что экс-губернатор Хабаровского края и бывший полпред президента в ДФО Виктор Ишаев был задержан в Москве, стало известно утром 28 марта. Источник РБК также сообщил, что помимо экс-чиновника были задержаны его сын Дмитрий, глава представительства «Роснефти» в Хабаровском крае Геннадий Кондратов и доверенное лицо Виктора Ишаева, заместитель председателя правительства Хабаровского края Владимир Хлапов.