СК показал видео доставки Ишаева на допрос

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018Здоровье
...
USD Бирж. 65,04 0,21 EUR Бирж. 73,06 0,16 Brent 67,26 -0,39% USD Нал. 65,63 64,66 EUR Нал. 73,71 72,70 USD ЦБ 64,80 0,21 EUR ЦБ 72,89 0,17 EUR/USD 1,1232 -0,0012 BTC/USD Бирж. 4 092,30 -10,30 IMOEX 2 492,30 0,19% RTSI 1 206,36 -0,07% DJIA 25 607,48 -0,07% Nasdaq 7 628,43 -0,20%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Oracle $57 (+7,71%) прогноз CFRA к 15.03.20 Купить
BRENT $73 (+8,53%) прогноз Barclays Capital к 30.06.19
ВТБ ₽0,06782 (+88,39%) прогноз Sova capital к 20.03.20 Купить
Ford $12 (+36,52%) прогноз Deutsche Bank к 25.02.20 Купить
Citigroup $80 (+31,23%) прогноз Credit Suisse к 14.03.20 Купить
Oracle $57 (+7,71%) прогноз CFRA к 15.03.20 Купить
BRENT $73 (+8,53%) прогноз Barclays Capital к 30.06.19
ВТБ ₽0,06782 (+88,39%) прогноз Sova capital к 20.03.20 Купить
Ford $12 (+36,52%) прогноз Deutsche Bank к 25.02.20 Купить
Citigroup $80 (+31,23%) прогноз Credit Suisse к 14.03.20 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 29 марта
USD ЦБ: 64,8 (+0,21) Quote, 15:16
Курс евро на 29 марта
EUR ЦБ: 72,89 (+0,17) Quote, 15:16
СК предъявил обвинение члену причастной к взрывам в метро Москвы банды Общество, 18:38 Фантастика, ставшая реальностью: 7 очень полезных в быту технологий Совместный проект​, 18:37 Зачем в салонах связи футболки и круассаны Pro, 18:29 Ишаев сдал помещение под офис «Роснефти» за 13,7 млн руб. Общество, 18:16 СК показал видео доставки Ишаева на допрос Общество, 18:04 Лондон обвинил Huawei в создании рисков для безопасности страны Технологии и медиа, 18:00 Партнеры «не всерьез»: как молодому бизнесмену стать «своим» в деле РБК и «Билайн» Бизнес, 18:00 Гордеев поручил разработать план по маркировке древесины Бизнес, 17:59 Путину доложили о задержании экс-полпреда Виктора Ишаева Политика, 17:48 Кремль ответил на требование Трампа убраться из Венесуэлы Политика, 17:43 «Единая Россия» приостановила членство задержанного экс-полпреда Ишаева Политика, 17:37 Снято на смартфон: в Москве пройдет первый фестиваль мобильного кино Стиль, 17:28 Генпрокуратура заявила о росте числа коррупционных преступлений Общество, 17:26 Гризманн согласился на понижение зарплаты на €7 млн ради «Барселоны» Спорт, 17:15
Дело против Ишаевых ,  
0 
СК показал видео доставки Ишаева на допрос

Следственный комитет опубликовал видеозапись, на которой видно, как бывшего полномочного представителя президента России в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Виктора Ишаева ведут по коридору СК на допрос. Кадры опубликованы в YouTube.

Видео: СК РФ

На записи можно увидеть, как Ишаев идет в окружении нескольких людей в штатском. Затем их в лифтовом холле встретил следователь, после чего они зашли в лифт и поехали на другой этаж.

Фотогалерея 
Экс-губернатор и академик: что известно о Викторе Ишаеве

О том, что экс-губернатор Хабаровского края и бывший полпред президента в ДФО Виктор Ишаев был задержан в Москве, стало известно утром 28 марта. Источник РБК также сообщил, что помимо экс-чиновника были задержаны его сын Дмитрий, глава представительства «Роснефти» в Хабаровском крае Геннадий Кондратов и доверенное лицо Виктора Ишаева, заместитель председателя правительства Хабаровского края Владимир Хлапов.

Следственный комитет предъявил Ишаеву обвинения в хищении у компании «Роснефть». В ведомстве отметили, что в 2014–2017 годах Ишаев, который занимал пост вице-президента ПАО «НК «Роснефть», злоупотребил доверием руководства нефтяной компании. Следствие попросило суд отправить обвиняемого по домашний арест.

Теги: Виктор Ишаев, допрос, видеозапись, Следственный комитет
Материалы по теме
«Единая Россия» приостановила членство задержанного экс-полпреда Ишаева
Политика
Путину доложили о задержании экс-полпреда Виктора Ишаева
Политика
СК заподозрил Ишаева в хищении денег у «Роснефти»
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
Приложения
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter