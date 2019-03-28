Медведев приостановил приказ Мединского об объединении двух театров

Приказ об объединении Александринского театра в Санкт-Петербурге и Театра имени Волкова в Ярославле приостановлен «из-за многочисленных обращений общественности в адрес председателя правительства»

Дмитрий Медведев (Фото: Екатерина Штукина / ТАСС)

Глава правительства Дмитрий Медведев приостановил приказ министра культуры Владимира Мединского об объединении Александринского театра и Театра имени Волкова в Ярославле. Об этом сообщил премьер на своей странице в Facebook.

По словам пресс-секретаря Медведева, это связано с многочисленными обращениями общественности в адрес председателя правительства. «Премьер-министр поручил Владимиру Мединскому провести широкое обсуждение этого проекта с привлечением профессионального сообщества и общественности Санкт-Петербурга и Ярославля», — отметил представитель премьера в беседе с ТАСС.

РБК обратился за комментарием в Минкультуры.

Мединский объявил об объединении Александринского и Волковского театров в Первый российский национальный театр 27 марта. Министр указал, что к объединенному театральному комплексу через несколько лет планируется присоединить большой театральный комплекс в Москве, а «выгоду от этого процесса ощутит на себе каждый сотрудник театров».