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Медведев приостановил приказ Мединского об объединении двух театров
Приказ об объединении Александринского театра в Санкт-Петербурге и Театра имени Волкова в Ярославле приостановлен «из-за многочисленных обращений общественности в адрес председателя правительства»
Дмитрий Медведев (Фото: Екатерина Штукина / ТАСС)

Глава правительства Дмитрий Медведев приостановил приказ министра культуры Владимира Мединского об объединении Александринского театра и Театра имени Волкова в Ярославле. Об этом сообщил премьер на своей странице в Facebook.

По словам пресс-секретаря Медведева, это связано с многочисленными обращениями общественности в адрес председателя правительства. «Премьер-министр поручил Владимиру Мединскому провести широкое обсуждение этого проекта с привлечением профессионального сообщества и общественности Санкт-Петербурга и Ярославля», — отметил представитель премьера в беседе с ТАСС.

РБК обратился за комментарием в Минкультуры.

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Мединский объявил об объединении Александринского и Волковского театров в Первый российский национальный театр 27 марта. Министр указал, что к объединенному театральному комплексу через несколько лет планируется присоединить большой театральный комплекс в Москве, а «выгоду от этого процесса ощутит на себе каждый сотрудник театров».

Академический театр драмы им. Федора Волкова — первый русский профессиональный театр, основанный в 1750 году в Ярославле. Он назван в честь основателя. Российский государственный академический театр драмы им. А.С.Пушкина в Санкт-Петербурге учрежден императрицей Елизаветой Петровной в 1756 году. Название Александринский он получил в честь супруги императора Николая Первого Александры Федоровны.

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Оба художественных руководителя — Валерий Фокин (Александринский) и Евгений Марчелли (Волковский) — положительно оценили идею объединения.

«Текст приказа, который опубликован в ряде СМИ, соответствует действительности. Однако сегодня днем на совещании министра с заместителями мы решили, что его преждевременно регистрировать, стоит еще пообсуждать и посоветоваться. Художественным руководителям двух театров даны поручения провести с общественностью Ярославля и Санкт-Петербурга всестороннее обсуждение их инициативы об объединении», — сообщила РБК заместитель министра культуры Алла Манилова.

Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов выступил против. По его мнению, прежде чем принимать решение об объединении, нужно было посоветоваться с жителями области, коллективом театра, а также с общественностью.

Автор: Константин Ткаченко
При участии: Мария Истомина
Теги: Дмитрий Медведев, Владимир Мединский, театры
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