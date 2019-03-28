Губернатор выступил против объединения театров Ярославля и Петербурга

Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов выступил против объединения ярославского театра драмы им. Федора Волкова и петербургского Александринского театра. Об этом он написал в группе в «ВКонтакте».

«Считаю, что объединение Волковского театра нецелесообразно. В Москве провел по этому вопросу серию встреч», — сказал он.

Губернатор отметил, что прежде, чем принимать решение об объединении, нужно было посоветоваться с жителями Ярославской области, коллективом театра, а также общественностью. «Волковский театр — гордость и бренд Ярославии, и я считаю, что объединения быть не должно», — добавил он.

Ранее министр культуры Владимир Мединский объявил об объединении Александринского и Волковского театров. По его словам, оно было инициировано «снизу» и является естественным. «Это исторически обусловленное воссоздание Первого национального театра России», — сказал он.