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McDonald's $210 (+12,05%) прогноз Morgan Stanley к 29.11.19 Купить
Apple $197 (+3,13%) прогноз Morgan Stanley к 30.01.20 Купить
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Губернатор выступил против объединения театров Ярославля и Петербурга

Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов выступил против объединения ярославского театра драмы им. Федора Волкова и петербургского Александринского театра. Об этом он написал в группе в «ВКонтакте».

«Считаю, что объединение Волковского театра нецелесообразно. В Москве провел по этому вопросу серию встреч», — сказал он.

Губернатор отметил, что прежде, чем принимать решение об объединении, нужно было посоветоваться с жителями Ярославской области, коллективом театра, а также общественностью. «Волковский театр — гордость и бренд Ярославии, и я считаю, что объединения быть не должно», — добавил он.

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Ранее министр культуры Владимир Мединский объявил об объединении Александринского и Волковского театров. По его словам, оно было инициировано «снизу» и является естественным. «Это исторически обусловленное воссоздание Первого национального театра России», — сказал он.

При этом художественный руководитель Александринского театра Валерий Фокин заявил, что объединение решит много вопросов, в частности по созданию международных и образовательных программ. Худрук театра им. Федора Волкова Евгений Марчелли отметил, что новый статус расширит зрительскую аудиторию и предоставит «огромные возможности».

Теги: Александринский театр, Губернатор, Ярославская область
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