В подвале театра Михалкова нашли череп

В подвальных помещения Государственного театра киноактера обнаружен фрагмент черепа. Об этом РБК сообщили в пресс-службе театра.

Там рассказали, что череп неизвестного происхождения был обнаружен во время реставрационных работ во вторник, 26 марта. После этого в театр вызвали полицию, дополнительные обстоятельства уточняются.

Ранее о найденном в театре человеческом черепе сообщил телеканал РЕН ТВ. По данным канала, давность смерти — около 10 лет. Фрагменты черепа направлены в морг.

Государственный театр киноактера — московский драматический театр, созданный в декабре 1943 года. Он расположен на Поварской улице, художественный руководитель — Никита Михалков.​