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McDonald's $210 (+12,05%) прогноз Morgan Stanley к 29.11.19 Купить
Apple $197 (+3,13%) прогноз Morgan Stanley к 30.01.20 Купить
Alibaba $245 (+37,57%) прогноз BNP Paribas к 01.02.20 Купить
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Каждый пятый россиянин никогда не был в театре

Почти каждый пятый россиянин никогда в жизни не посещал театр, при этом доля жителей страны, посещающих театры регулярно, выросла. Об этом свидетельствуют данные опроса ВЦИОМа, поступившие в РБК.

Как выяснили социологи, в театре никогда не были 18% опрошенных. При этом по сравнению с 2008 годом доля взрослых россиян, которые не посещают театры, снизилась с 70 до 52%.

С той или иной периодичностью театр посещают 48% россиян, в 2008 году таких было 28%. Чаще всего в театры ходят люди в возрасте 35–59 лет (53%), с высшим образованием (67%) и жители городов-миллионников (71%).

Любимые театры россиян — Большой театр (12%), «Современник» (6%) и Мариинский театр (4%). Самые запоминающиеся постановки — балет «Щелкунчик» (6%), балет «Лебединое озеро» (5%) и спектакль «Мастер и Маргарита» (3%).

«Аудитория театров в последнее время поступательно увеличивается, тем не менее спрос до сих пор опережает предложение. Конечно, наиболее остро эта проблема проявляется в регионах, удаленных от мегаполисов», — прокомментировал результаты опроса директор по работе с органами государственной власти ВЦИОМа Кирилл Родин.

Теги: ВЦИОМ, Опрос
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