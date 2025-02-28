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Обвиняемая в убийстве экс-мэра Самары внучка сообщила о пособнике

СК объявил в розыск пособника внучки, обвиняемой в убийстве экс-мэра Самары
Бельская сообщила, что в убийстве дедушки и бабушки ей помогал знакомый — он расчленил тела и помог ей избавиться от них. Мужчина уехал из Самарской области, СК объявил его в розыск

Обвиняемая в убийстве экс-мэра Самары внучка сообщила о пособнике
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Внучка бывшего мэра Самары Виктора Тархова и его жены Екатерина Бельская, обвиняемая в их убийстве, призналась, что у нее был пособник. Следственный комитет объявил его в розыск, сообщила пресс-служба ведомства в телеграм-канале.

В СК рассказали, что обвиняемая призналась в содеянном и подтвердила обстоятельства преступления в ходе следственного эксперимента. Также она сообщила, что у нее был пособник — знакомый мужчина, который в настоящее время выехал за пределы Самарской области. Ранее Бельская отказывалась давать показания.

«В ходе допроса обвиняемая пояснила, что, действуя из корыстных побуждений, в целях завладения имуществом родственников отравила их, а затем заморозила при помощи азота, после чего мужчина расчленил их тела, части которых они раскидали по мусорным контейнерам в Самаре», — говорится в сообщении СК.

Против внучки экс-мэра Самары возбуждены уголовные дела об убийстве двух человек (п. «а» ч. 2 ст. 105 УК) и мошенничестве в крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК). Последнее дело связано с мошенническими действиями с автомобилем, которым владела ее бабушка.

Консьерж рассказал о поведении внучки убитого экс-мэра Самары в квартире
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Фото:СК России

Бельской назначили психолого-психиатрическую экспертизу.

Тархов и его супруга были убиты в конце декабря — начале января, когда вернулись из Финляндии в Россию. По версии следствия, преступление было совершено на фоне «неприязненных отношений». Бельскую задержали в начале февраля и тогда же арестовали, у нее прошли обыски.

В СК заключили, что после тела бывшего мэра Самары и его жены были расчленены и спрятаны, а для перевозки фрагментов к мусорным контейнерам использовалось такси. Осмотр квартиры убитых супругов показал, что помещение было обработано щелочью. Также расследование показало, что Бельская избавилась от мебели в квартире, на которой могли быть следы преступления. Кроме того, она отправляла СМС с телефонов бабушки и дедушки, полагает следствие.

Следователи отмечали, что Бельская нигде не работала, а ее финансовое обеспечение полностью лежало на дедушке и бабушке, которые оплачивали ей жилье в центре города. По версии следствия, после убийства внучка бывшего мэра продала имущество своих родственников, в том числе автомобили и коллекцию икон. Также после убийства деда Бельская получила причитавшиеся ему как соучредителю организации дивиденды в размере 1 млн руб., говорили в СК.

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Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Самара убийство пособник
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