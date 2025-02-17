 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

СК сообщил о новых подробностях в деле об убийстве экс-мэра Самары

СК: в квартире убитых экс-мэра Самары и его жены найдены следы их крови
Фото: СК России
Фото: СК России

Следы крови экс-мэра Самары Виктора Тархова и его жены найдены в квартире убитых, сообщает пресс-служба Следственного комитета (СК) России.

В ведомстве отметили, что обвиняемая в убийстве внучка бывшего главы Самары Екатерина Бельская избавилась от мебели в квартире, на которой могли быть следы преступления. «Также за своего деда [Бельская] получила причитавшиеся ему как соучредителю организации дивиденды в размере 1 млн руб.», — добавили там.

Консьерж рассказал о поведении внучки убитого экс-мэра Самары в квартире
Общество
Фото:СК России

Убийство экс-мэра произошло в конце декабря — начале января, когда Тархов с женой вернулись из Финляндии в Россию. СК предъявил обвинения в их убийстве Бельской.

Следователи отметили, что Бельская нигде не работала, а ее финансовое обеспечение полностью лежало на дедушке и бабушке, которые оплачивали ей жилье в центре города.

По версии следствия, преступление было совершено на фоне «неприязненных отношений». После убийства девушка расчленила тела и спрятала их, используя такси для перевозки фрагментов тел, которые затем выбрасывала в мусорные контейнеры. Осмотр квартиры убитых супругов показал, что помещение было обработано щелочью.

Читайте РБК в Telegram.

Переговоры России и США состоятся 18 февраля

Российский рынок акций начал торги резким ростом. Причины

Кремль рассказал, кто поедет на переговоры с американцами в Саудовскую Аравию

The Economist: Зеленскому дали час на подписание сделки по ресурсам

Губернатор Свердловской области ответил на сообщения о вероятной отставке

Какие полезные ископаемые Украины могут интересовать США. Инфографика

Эрдоган и Зеленский встретятся в Турции в день встречи Лаврова и Рубио

Фицо раскрыл тему саммита лидеров ЕС в Париже

РБК запускает винный салон. Расписание

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов

Суд арестовал недвижимость, Bentley и Lamborghini Блиновской
Теги
Самара убийство Виктор Тархов Следственный комитет
Материалы по теме
Консьерж рассказал о поведении внучки убитого экс-мэра Самары в квартире
Общество
СК предъявил внучке экс-мэра Самары обвинение в убийстве
Общество
Дочь экс-мэра Самары признали потерпевшей по делу об убийстве родителей
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 18 февраля
EUR ЦБ: 95,8 (+0,92) Инвестиции, 17:51 Курс доллара на 18 февраля
USD ЦБ: 91,43 (+1,12) Инвестиции, 17:51
Альфа-Банк назвал «чрезмерно эмоциональной» реакцию ОФЗ на геополитикуИнвестиции, 19:37
Хинштейн сообщил об обстреле села Крупец в Курской областиПолитика, 19:36
Цены на новостройки в России в январе снизились в реальном выраженииНедвижимость, 19:22
Макрон позвонил Трампу перед экстренным саммитом в ПарижеПолитика, 19:21
Эксперты назвали самый сложный вопрос в урегулировании на УкраинеПолитика, 19:17
Кудерметова победила Александрову и вышла на Соболенко на турнире в ДубаеСпорт, 19:17
Европейский рынок акций установил новый рекорд за счет оборонных компанийИнвестиции, 19:11
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
AFP узнало о переносе саммита в Саудовской Аравии по «переселению» ГазыПолитика, 19:08
Игрок Ночной хоккейной лиги погиб в ДТП в УдмуртииСпорт, 19:06
Ушаков допустил участие Дмитриева в переговорах с США в Эр-РиядеПолитика, 18:59
Небензя допустил скорое окончание «горячей фазы» конфликта на УкраинеПолитика, 18:58
Кто поехал на переговоры в Саудовскую Аравию от России и США. ИнфографикаПолитика, 18:49
Военная операция на Украине. ГлавноеПолитика, 18:40
Генерала Росгвардии задержали за взяткуОбщество, 18:37