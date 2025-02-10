Консьерж рассказал о поведении внучки убитого экс-мэра Самары в квартире

Фото: СК России

Обвиняемая в убийстве экс-мэра Самары Виктора Тархова и его жены внучка Екатерина Бельская не открывала оперативникам дверь несколько часов во время задержания, сообщила «Комсомольская правда» («КП») со ссылкой на консьержку, ставшую понятой.

«Ее спрашивали: где бабушка и дедушка, когда последний раз их видела? Отвечала, что в декабре. Говорили: позвони им и мы сразу уйдем», — сказала консьерж.

По ее словам, Бельская сначала заявила, что у нее сломался мобильный телефон, потом сказала, что он разрядился.

Позже, 3 февраля, женщина вызвала адвоката, и их увезли в правоохранительные органы.

Издание обратило внимание, что шестилетний сын обвиняемой все это время был в квартире, сейчас его определили в соцприют. Знакомая матери Бельской, Людмилы Тарховой, возьмет опекунство над ребенком, рассказала «КП».

Девушка поселилась в квартире ее бабушки и дедушки после их исчезновения, отметила «КП» газета. Соседи иногда спрашивали у нее: «А где Виктор Александрович?» Та либо отвечала уклончиво, либо игнорировала.

Убийство произошло в конце декабря — начале января, Тархов с женой тогда вернулись из Финляндии в Россию. Изначально RTVI писал, что супругов застрелили, но позже уточнил со ссылкой на источники, что их забили насмерть, а тела месяц хранились законсервированными в бочках.

По версии следствия, после убийства внучка бывшего мэра продала имущество своих родственников, в том числе автомобили и коллекцию икон. Кроме того, она отправляла СМС с телефонов бабушки и дедушки. Внучка отказывается давать показания.