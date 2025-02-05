Суд в Самаре арестовал внучку экс-мэра по подозрению в его убийстве

Виктор Тархов (Фото: Николай Никитин / ТАСС)

Самарский суд отправил под арест Екатерину Бельскую — внучку бывшего мэра Самары Виктора Тархова, убитого вместе с супругой, передают ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на источники.

По информации ТАСС, уголовное дело по факту убийства Тарховых было возбуждено два дня назад, 3 февраля. «Вчера [к внучке Тархова] пришли с обыском, сегодня арестовали», — сообщила собеседница агентства. По ее словам, арестованная не сотрудничает со следствием.

Как уточнил собеседник «РИА Новости», тела погибших до сих пор не обнаружены, а о пропаже Тархова заявил его деловой партнер. В то же время телеграм-канал Shot сообщает, что тела Тархова и его жены нашли в Самарской области — обоих застрелили.

По сведениям RTVI, убийство произошло около месяца назад, Тархов с женой тогда вернулись из Финляндии в Россию. Изначально источники RTVI говорили, что супругов застрелили, но позже уточнили, что их забили насмерть.

По версии следствия, после убийства внучка бывшего мэра продала имущество своих родственников, в том числе автомобили и коллекцию икон. Кроме того, она отправляла СМС с телефонов бабушки и дедушки.

Виктор Тархов родился 3 января 1948 года в Куйбышеве (прежнее название Самары). Руководил Куйбышевским заводом синтетического спирта и возглавлял Куйбышевский облисполком, после перестройки работал гендиректором Новокуйбышевского нефтеперерабатывающего завода. Также работал в ЮКОСе. В 2000 году Тархов боролся за пост губернатора и занял второе место на выборах. Был депутатом губернской думы. В 2006 году стал мэром Самары. На выборах 2010 года пытался переизбраться на этот пост, но проиграл.

Покинув пост мэра, вернулся в бизнес. В частности, на момент смерти имел долю 38,7% в ООО «Новитрек». Компания занимается переработкой отходов нефтеперерабатывающих заводов. Соучредителем выступает Александр Дубинкин. Семь других компаний, которые числились за Тарховым, были ликвидированы, как и две другие, где он выступал руководителем, следует из данных «РБК Компании».