Бывшего мэра Самары и его жену нашли застреленными

Убийство произошло около месяца назад, когда Тархов вместе с женой (ее также нашли убитой) вернулись в Россию из Финляндии. Задержана его внучка. У Тархова только одна внучка и одна дочь, последняя отбывает срок за вымогательство

Виктор Тархов (Фото: ТАСС)

Бывшего мэра Самары Виктора Тархова и его супругу Наталью застрелили, по подозрению в убийстве задержана их внучка, сообщают RTVI и ТАСС со ссылкой на источники.

Убийство произошло около месяца назад, Тархов с женой тогда вернулись из Финляндии в Россию, рассказал собеседник RTVI в местном управлении Следственного комитета.

По версии следствия, после убийства внучка бывшего мэра продала имущество своих родственников, в том числе автомобили и коллекцию икон. Кроме того, она отправляла СМС с телефонов бабушки и дедушки.

Внучку экс-мэра уже арестовали, но она отказывается давать показания, сказал собеседник RTVI.

SHOT пишет, что тела экс-мэра с супругой были найдены в Самарской области.

Тархов был мэром Самары в 2006-2010 годах.

Виктор Тархов родился 3 января 1948 года в Куйбышеве (прежнее название Самары). Руководил Куйбышевским заводом синтетического спирта и возглавлял Куйбышевский облисполком, после перестройки работал гендиректором Новокуйбышевского нефтеперерабатывающего завода. Также работал в ЮКОСе. В 2000 году Тархов боролся за пост губернатора и занял второе место на выборах. Был депутатом губернской думы. В 2006 году стал мэром Самары. На выборах 2010 года пытался переизбраться на этот пост, но проиграл.

Покинув пост мэра, вернулся в бизнес. В частности, на момент смерти имел долю в 38,7% в ООО «Новитрек». Компания занимается переработкой отходов нефтеперерабатывающих заводов. Соучредителем выступает Александр Дубинкин. Семь других компаний, которые числились за Тарховым, были ликвидированы, как и две других, где он выступал руководителем, следует из данных «РБК-Компании».

У Тархова только одна взрослая дочь — Людмила, и одна внучка. В 2021 году Людмила Тархова была задержана по обвинению в вымогательстве 200 млн руб. у депутата Самарской губернской думы Александра Милеева. Тархова настаивала, что планировала вернуть долг, который был у парламентария перед ее отцом, пишет 63.ru. Сам Милеев, по данным портала, отрицал наличие такого долга, но подтверждал наличие у Тарховой компрометирующих сведений, которые могли помешать его политической карьере. В декабре 2022 года Ленинский районный суд приговорил Людмилу Тархову к семи годам лишения свободы в колонии общего режима.

Против Тархова в 2008 году заводили административное дело из-за плохой организации уборки улиц Самары. Однако в итоге к ответственности его не привлекли.