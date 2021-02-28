В Госдуме предложили запретить вылов косаток и дельфинов для дельфинариев

Документ подготовила депутат «Единой России» Светлана Бессараб. В профильном думском комитете считают, что на необходимость изменений в законодательстве указывает случай с «китовой тюрьмой» в Приморье

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Депутат Госдумы от «Единой России» Светлана Бессараб разработала законопроект о запрете вылова морских млекопитающих в культурно-просветительских целях, сообщает газета «Известия».

Документ отправлен на рассмотрение экспертного совета, он готовится к прохождению первого чтения, уточняет издание.

Сама автор проекта закона пояснила, что вылов морских млекопитающих и использование их в развлекательных целях запрещено во многих странах. Она также подчеркнула, что ученые не подтверждают лечебный эффект дельфинотерапии.

В думском Комитете по экологии и охране окружающей среды поддержали законопроект. Член комитета Александр Фокин считает, что история с «китовой тюрьмой» в Приморье, на ликвидацию которой ушел год, показала, что «законодательная система требует совершенствования».

«Если законопроект будет внесен с учетом того опыта, который мы получили, это пойдет на пользу природе и поможет наладить систему работы дельфинариев и центров изучения этих животных», — отметил он.