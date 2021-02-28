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В Госдуме предложили запретить вылов косаток и дельфинов для дельфинариев

Документ подготовила депутат «Единой России» Светлана Бессараб. В профильном думском комитете считают, что на необходимость изменений в законодательстве указывает случай с «китовой тюрьмой» в Приморье
Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости
Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Депутат Госдумы от «Единой России» Светлана Бессараб разработала законопроект о запрете вылова морских млекопитающих в культурно-просветительских целях, сообщает газета «Известия».

Документ отправлен на рассмотрение экспертного совета, он готовится к прохождению первого чтения, уточняет издание.

Сама автор проекта закона пояснила, что вылов морских млекопитающих и использование их в развлекательных целях запрещено во многих странах. Она также подчеркнула, что ученые не подтверждают лечебный эффект дельфинотерапии.

В думском Комитете по экологии и охране окружающей среды поддержали законопроект. Член комитета Александр Фокин считает, что история с «китовой тюрьмой» в Приморье, на ликвидацию которой ушел год, показала, что «законодательная система требует совершенствования».

«Если законопроект будет внесен с учетом того опыта, который мы получили, это пойдет на пользу природе и поможет наладить систему работы дельфинариев и центров изучения этих животных», — отметил он.

Последних белух выпустили из «китовой тюрьмы» в Приморье
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Ранее в Госдуму уже вносились различные инициативы, касающиеся использования морских млекопитающих в развлекательных целях. Так, в ноябре прошлого года такой законопроект вносили депутаты Заксобрания Ленинградской области, в котором предлагали наделить правительство правом запрещать использовать в культурно-просветительских целях косаток, белух, афалин, гринд и тихоокеанских белобоких дельфинов. Депутаты указывали, что этим животным практически невозможно создать в рамках дельфинариев и океанариумов достойные условия существования. Проект закона проходит рассмотрение в первом чтении, однако правительство уже не поддержало его.

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Также члены Государственного собрания Башкирии вносили законопроект, которым предлагали запретить создание в России передвижных дельфинариев, цирков и зоопарков. Он также находится на рассмотрении.

О «китовой тюрьмой» в Приморье стало известно в ноябре 2018 года. В ней находились 90 белух и 11 косаток, которых должны были продать в иностранные океанариумы. Они принадлежали компаниям «Афалина», «Океанариум ДВ», «Белый Кит» и «Сочинский дельфинарий». После этого суд запретил транспортировать или продавать белух, а СК возбудил уголовные дела о незаконном вылове и жестоком обращении с животными. Президент Владимир Путин поручил решить вопрос реабилитации и выпуска косаток и белух на волю. В ноябре 2019 года из «китовой тюрьмы» выпустили последнюю группу белух.

В апреле 2020 года Минприроды включило плотоядную косатку в Красную книгу. Изменения внесли впервые за более чем 20 лет, хотя книгу должны обновлять каждое десятилетие. Всего в новый перечень вошли 43 вида животных, в том числе каспийский тюлень, песец, чернобрюхий глухарь и многие другие.

Авторы
Мария Лисицына, Анастасия Батманова
косатка белуха
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