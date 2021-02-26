Байден сообщил об опережении графика вакцинации против COVID-19 в США
Медики США привили уже 50 млн граждан страны против коронавируса, это опережает запланированные темпы кампании вакцинации. Об этом заявил президент Джо Байден во время брифинга, передает The Washington Post.
В начале декабря Байден сообщал, что намерен привить 100 млн американцев в течение первых 100 дней на посту президента.
«Поначалу критики говорили, что эта цель слишком амбициозная, никто не сможет этого сделать. Затем они сказали, что она слишком маленькая. <...> Сегодня я здесь, чтобы сказать, что мы прошли уже полпути... Это на недели опережает график, даже с учетом задержек, с которыми мы столкнулись недавно во время снежных бурь», — сказал в четверг глава государства. К 25 февраля, когда было сделано заявление, Байден находился в должности 37 дней.
Однако, по данным Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC), к 26 февраля одну или более доз вакцины в США получили 46 млн человек (13,9% населения страны), две дозы — 21,5 млн (6,5%).
Президент также заявил, что предыдущая администрация не оставила нынешней полноценной стратегии по вакцинации.