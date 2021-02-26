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Пандемия коронавируса ,  
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Байден сообщил об опережении графика вакцинации против COVID-19 в США

По данным президента, в стране привили уже 50 млн человек. Ранее Байден обещал сделать прививки 100 млн американцев за 100 первых дней своего президентства. Центры по контролю заболеваний сообщают о 46 млн привитых
Фото: Michael M. Santiago / Getty Images
Фото: Michael M. Santiago / Getty Images

Медики США привили уже 50 млн граждан страны против коронавируса, это опережает запланированные темпы кампании вакцинации. Об этом заявил президент Джо Байден во время брифинга, передает The Washington Post.

В начале декабря Байден сообщал, что намерен привить 100 млн американцев в течение первых 100 дней на посту президента.

«Поначалу критики говорили, что эта цель слишком амбициозная, никто не сможет этого сделать. Затем они сказали, что она слишком маленькая. <...> Сегодня я здесь, чтобы сказать, что мы прошли уже полпути... Это на недели опережает график, даже с учетом задержек, с которыми мы столкнулись недавно во время снежных бурь», — сказал в четверг глава государства. К 25 февраля, когда было сделано заявление, Байден находился в должности 37 дней.

Однако, по данным Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC), к 26 февраля одну или более доз вакцины в США получили 46 млн человек (13,9% населения страны), две дозы — 21,5 млн (6,5%).

Президент также заявил, что предыдущая администрация не оставила нынешней полноценной стратегии по вакцинации.

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Фото:Mark Lennihan / AP

Байден предупредил, что, несмотря на кампанию вакцинации, нельзя расслабляться, так как появляются новые штаммы коронавируса. По его словам, США двигаются в правильном направлении, но им все еще предстоит долгий путь.

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За две недели до этого президент сообщал, что для каждого американца закуплено достаточное количество доз вакцины. При этом Байден отмечал, что власти сталкиваются с «гигантскими» логистическими проблемами. К концу лета страна должна получить 200 млн доз вакцины, таким образом, ее хватит для вакцинации 300 млн человек. Однако сделать это будет сложно, пояснял он.

В среду Байден распорядился продлить режим чрезвычайной ситуации, введенный в стране из-за пандемии. Он действовал с 1 марта 2020 года и должен был закончиться в конце февраля.

Согласно данным Университета Джонса Хопкинса, в США зарегистрировали 28,4 млн случаев заражения коронавирусом и 508,1 тыс. смертей. По обоим показателям страна занимает первое место в мире.

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Источник: JHU
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Автор
Мария Лисицына
Джо Байден вакцина вакцинация коронавирус США
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