Johnson & Johnson отчиталась об эффективности своей вакцины от COVID-19

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В результате третьей фазы испытаний однокомпонентной вакцины от COVID-19 компании Johnson & Johnson ее эффективность составила от 66 до 72%. Об этом говорится в материале, опубликованном на сайте компании.

В испытаниях участвовали 43 783 человека в США и других странах мира. При этом через 28 дней после вакцинации вакцина показала 66% эффективности в профилактике тяжелого и умеренного течения COVID-19 в странах Латинской Америки, 57% — в Южной Африке и 72% — в США.

Защита от вируса у испытуемых появлялась уже на 14-й день после вакцинации.

Вакцина показала 85% эффективности в профилактике тяжелого течения заболевания во всех изученных регионах, через 28 дней после вакцинации у всех взрослых в возрасте 18 лет и старше. Эффективность против тяжелой болезни увеличивалась с течением времени, и после 49-го дня не было зарегистрировано ни одного случая заболевания у вакцинированных участников, говорится в сообщении.

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