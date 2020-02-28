В список облагаемых налогом на роскошь машин добавили Honda и Mazda

Минпромторг расширил список облагаемых транспортным налогом по повышенной ставке автомобилей. Вопреки недовольству Счетной палаты Tesla Motors Model S и Bugatti Veyron Grand Sport в перечень вновь не вошли

Фото: Алексей Белкин / ТАСС

Минпромторг обновил перечень дорогих легковых автомобилей, транспортный налог с владельцев которых взимается в повышенном размере. Новая версия списка опубликована в пятницу, 28 февраля, на сайте ведомства.

В соответствии с Налоговым кодексом (ст. 362) транспортный налог для включенных в список Минпромторга новых автомобилей стоимостью более 3 млн руб. увеличивается на 10%, для автомобилей дороже 5 млн руб. — вдвое, а для автомобилей дороже 10 млн руб. — втрое.

В новую версию списка Минпромторга, подлежащую применению в 2020 году, добавлено несколько ранее отсутствовавших в перечне марок:

Chrysler — Pacifica;

— Pacifica; Honda — Pilot;

— Pilot; Mazda — CX-9 Supreme, CX-9 Exclusive и CX-9 Executive;

— CX-9 Supreme, CX-9 Exclusive и CX-9 Executive; Subaru — Outback 2.5i-S ES Premium ES, Outback 2.5i-S ES Black Line, Outback 3.6R-S ES Premium ES, Outback 3.6R-S ES Black Line и WRX STI Premium Sport;

— Outback 2.5i-S ES Premium ES, Outback 2.5i-S ES Black Line, Outback 3.6R-S ES Premium ES, Outback 3.6R-S ES Black Line и WRX STI Premium Sport; Jeep — Cherokee, Grand Cherokee (с объемом двигателя от 2985 до 6417 куб. см), Wrangler, Wrangler Unlimited.

При этом все автомобили, кроме двух моделей Jeep Grand Cherokee с объемом двигателя более 6 л, вошли в список автомобилей стоимостью 3–5 млн руб., а упомянутые джипы — в список машин ценой 5–10 млн руб.