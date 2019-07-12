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Минпромторг объяснил отсутствие Tesla и Bugatti в списке дорогих авто
Предложение включить Tesla Model S и Bugatti Veyron в перечень дорогостоящих авто должна сделать налоговая служба, заявили в Минпромторге. Ранее аудит показал, что их нет в списке машин, владельцы которых платят повышенный налог
Фото: Frank Rumpenhorst / DPA / ТАСС

Минпромторг объяснил отсутствие автомобилей Tesla и Bugatti Veyron в перечне машин, владельцы которых должны заплатить повышенный транспортный налог. Позиция ведомства изложена в документе, поступившем в ответ на запрос РБК.

«Минпромторг России готов по предложениям ФНС России дополнить перечень теми автомобилями, которые не производятся в России и официально не импортируются, но ввозятся гражданами самостоятельно», — говорится в сообщении.

Транспортный налог с повышающим коэффициентом действует для легковых автомобилей стоимостью от 3 млн руб. Их перечень (.pdf). ежегодно публикует Федеральная налоговая служба (ФНС).

Ранее аудиторы Счетной палаты обнаружили, что в этот перечень ведомство не включило такие автомобили премиального класса, как Tesla Motors Model S, Mercedes Benz S63 АМG 4МАТIС Limousine L и Bugatti Veyron Grand Sport.

Экономика
Минпромторг не включил Tesla и Bugatti Veyron в список дорогостоящих авто

Как пояснили в Минпромтоге, список для повышенного транспортного налога формируется на основании данных, которые в ведомство направляют автопроизводители или их уполномоченные представители.

Кроме того, говорится в ответе министерства, транспортные средства Mercedes-AMGS 63 4MATIC есть в перечне на 342 позиции.

В документе, опубликованном на сайте ФНС, на данной позиции значится «Mercedes-AMG S 63 4MATIC седан», отдельного указания на Mercedes S63 АМG Limousine L, на отсутствие которой указали аудиторы Счетной палаты, в списке нет.

Повышающий коэффициент для транспортного налога зависит от стоимости и года выпуска автомобиля.

Так, для машин стоимостью от 3 млн до 5 млн руб., с года выпуска которых прошло не более трех лет, он равен 1,1. Для автомобилей стоимостью от 5 млн до 10 млн руб., с года выпуска которых прошло не более пяти лет, повышающий коэффициент составит 2. Для автомобилей ценой от 10 млн до 15 млн руб., с года выпуска которых прошло не более десяти лет, повышающий коэффициент равен 3.

При этом, если автомобиль не включен в перечень Минпромторга, повышающий коэффициент в расчете транспортного налога не участвует.

Авторы: Наталья Демченко, Юлия Старостина
Теги: Минпромторг, Tesla, Bugatti, Mercedes
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