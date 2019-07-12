Минпромторг объяснил отсутствие Tesla и Bugatti в списке дорогих авто

Минпромторг объяснил отсутствие Tesla и Bugatti в списке дорогих авто

Предложение включить Tesla Model S и Bugatti Veyron в перечень дорогостоящих авто должна сделать налоговая служба, заявили в Минпромторге. Ранее аудит показал, что их нет в списке машин, владельцы которых платят повышенный налог

Фото: Frank Rumpenhorst / DPA / ТАСС

Минпромторг объяснил отсутствие автомобилей Tesla и Bugatti Veyron в перечне машин, владельцы которых должны заплатить повышенный транспортный налог. Позиция ведомства изложена в документе, поступившем в ответ на запрос РБК.

«Минпромторг России готов по предложениям ФНС России дополнить перечень теми автомобилями, которые не производятся в России и официально не импортируются, но ввозятся гражданами самостоятельно», — говорится в сообщении.

Транспортный налог с повышающим коэффициентом действует для легковых автомобилей стоимостью от 3 млн руб. Их перечень (.pdf). ежегодно публикует Федеральная налоговая служба (ФНС).

Ранее аудиторы Счетной палаты обнаружили, что в этот перечень ведомство не включило такие автомобили премиального класса, как Tesla Motors Model S, Mercedes Benz S63 АМG 4МАТIС Limousine L и Bugatti Veyron Grand Sport.