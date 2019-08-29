Счетная палата предложила изменить порядок расчета налога на дорогие авто

Аудиторы констатируют, что из-за существующего механизма расчета транспортного налога на дорогие автомобили регионы недополучают средства

Счетная палата (СП) по результатам проведенной в нескольких регионах проверки уплаты имущественного налога в 2017 и 2018 году, предложила изменить механизм начисления транспортного налога. Это следует из отчета ведомства по результатам данной проверки (есть в распоряжении РБК).

В частности, проверки показали, что бюджеты двух регионов — Смоленской и Ивановской областей — недополучили 547 тыс. руб. и 712,9 тыс. руб. соответственно в части уплаты транспортного налога. Причина, как уточняет Счетная палата, в том, что некоторые из дорогостоящих автомобилей либо в определенные периоды отсутствовали, либо так и не попали в перечень Минпромторга, где перечислены автомобили, к которым применяется повышенная ставка транспортного налога.

В качестве примера отсутствующих в списке Минпромторга автомобилей Счетная палата называет Tesla Motors Model S, Mercedes S63 АМG Limousine L, Mercedes S63 АМG 4matic, Mercedes S63 АМG GLЕ 63, Jeep Grand Cherokee SRT8, BMW X6M50D, Porsche Cayman GT4. «В этой связи при исчислении транспортного налога налоговыми органами к указанным транспортным средствам не применяется повышающий коэффициент», — сетуют аудиторы.

«Счетная палата Российской Федерации предлагает рассмотреть вопрос об изменении параметров, определяющих применение повышающих коэффициентов при исчислении транспортного налога», — говорится в отчете Счетной палаты.

В документе также предлагается направить информационное письмо на этот счет в правительство, а результаты проверки — в Госдуму и Совет Федерации.