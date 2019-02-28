Производитель показал новые вагоны купе с микроволновками и сейфами

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018Здоровье
...
USD Бирж. 65,84 0,05 EUR Бирж. 74,89 0,12 Brent 66,11 -0,45% USD Нал. 66,47 65,37 EUR Нал. 75,62 74,49 USD ЦБ 65,89 0,13 EUR ЦБ 74,97 0,14 EUR/USD 1,1372 0,0002 BTC/USD Бирж. 3 914,59 13,09 IMOEX 2 485,27 -0,22% RTSI 1 188,28 -0,23% DJIA 25 971,53 -0,05% Nasdaq 7 551,05 -0,05%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Ford $12 (+38,09%) прогноз Deutsche Bank к 13.12.19 Купить
Boeing $500 (+14,25%) прогноз CFRA к 11.01.20 Купить
ТМК ₽88,58 (+82,94%) прогноз ВТБ Капитал к 27.02.20 Купить
Tesla $450 (+51,64%) прогноз Jefferies к 07.12.19 Купить
Target $79 (+9,95%) прогноз Credit Suisse к 10.01.20 Купить
Ford $12 (+38,09%) прогноз Deutsche Bank к 13.12.19 Купить
Boeing $500 (+14,25%) прогноз CFRA к 11.01.20 Купить
ТМК ₽88,58 (+82,94%) прогноз ВТБ Капитал к 27.02.20 Купить
Tesla $450 (+51,64%) прогноз Jefferies к 07.12.19 Купить
Target $79 (+9,95%) прогноз Credit Suisse к 10.01.20 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 1 марта
USD ЦБ: 65,89 (+0,13) Quote, 12:22
Курс евро на 1 марта
EUR ЦБ: 74,97 (+0,14) Quote, 12:22
Путин выразил надежду на скорое разрешение конфликта Индии и Пакистана Политика, 20:01 Ростуризм рекомендовал уточнять информацию о рейсах в Юго-Восточную Азию Общество, 19:43 В администрации Порошенко объяснили инцидент с шапкой Общество, 19:39 Защитник «Барселоны» продлил контракт с отступными €500 млн Спорт, 19:28 Генпрокурор Израиля решил предъявить обвинения Нетаньяху Политика, 19:27 100-летняя история: от первой электробритвы до космических технологий РБК и Philips, 19:15 На Украине предложили отказаться от «Евровидения-2020» при победе России Общество, 19:10 Производитель показал новые вагоны купе с микроволновками и сейфами Общество, 19:09 Глава авиакомпании iFly получил условный срок за взятку Общество, 19:07 Аэропорт Шереметьево подал в суд на Росавиацию и Минтранс Общество, 19:05 При сходе лавины в КЧР пострадал директор казначейства банка «Открытие» Общество, 18:56 СМИ узнали подробности воздушного боя между самолетами Индии и Пакистана Политика, 18:42 Стоимость ABBC Coin выросла в девять раз за месяц Крипто, 18:40 Что может рассказать о вас ваш чемодан РБК и BMW, 18:30
Общество ,  
0 
Производитель показал новые вагоны купе с микроволновками и сейфами
В новых купейных вагонах будут предусмотрены зоны с микроволновкой и холодильником, а также личные сейфы для каждого пассажира

Фото: АО Трансмашхолдинг / РИА Новости

Тверской вагоностроительный завод построил для РЖД новые одноэтажные вагоны-купе, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Трансмашхолдинг, куда входит предприятие-изготовитель.

Обновленные вагоны будут оснащены индивидуальными сейфами для каждого пассажира, телевизорами, системами кондиционирования. Столик в купе можно будет поднять и закрепить в вертикальном положении.

Агентство также распространило фотографии интерьера новых вагонов. На них видно, что мягкие полки купе обтянуты синим обивочным материалом, а стены отделаны панелями серо-бежевого цвета. Туалетные комнаты оснащены душевыми кабинами и пеленальным столиком.

Кроме того, завод-изготовитель обещает, что в сервисных зонах таких вагонов будет место для размещения вендинговых автоматов. На фотографиях также можно рассмотреть отдельную зону с микроволновой печью и холодильником.

​Начало поставок новых купейных вагонов для Федеральной пассажирской компании («дочка» РЖД по перевозкам пассажиров в дальнем следовании) запланировано на 2019 год. До этого будет запущено серийное производство новых вагонов, разработке предстоит пройти комплекс испытаний.

Ранее компания РЖД представила концепт обновленного интерьера плацкартных вагонов. Каждое пассажирское место в новых вагонах оснащено плотной шторой, которую можно опустить и обеспечить себе личное пространство.

Фотогалерея 
Как будут выглядеть новые плацкартные вагоны РЖД

Ожидается, что новые вагоны войдут в 2019 году в состав поездов дальнего следования Ростов-на-Дону — Москва и Москва — Анапа. Кроме того, в декабре стало известно, что ФПК рассматривает возможность увеличить длину полок в новых плацкартных вагонах.

В начале января газета «Коммерсантъ» сообщала о том, что ФПК готовится к заключению рекордного контракта на закупку пассажирских вагонов у Тверского вагоностроительного завода.

По данным издания, всего в течение 2019–2025 годов планируется закупить ​3731 вагон на сумму 237 млрд руб. При этом 186 млрд руб. — это собственные или заемные средства ФПК, а 51,4 млрд руб. в капитал ФПК внесет РЖД.

Автор: Наталья Демченко
Теги: ОАО «РЖД», поезда, вагоны, купе
Материалы по теме
РЖД пообещали ввести новые плацкартные вагоны в поездах в Ростов и Анапу
Общество
СМИ узнали о рекордном контракте РЖД на закупку пассажирских вагонов
Бизнес
ФАС возбудила дело против РЖД из-за отопления вагонов
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
Приложения
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter