Производитель показал новые вагоны купе с микроволновками и сейфами

В новых купейных вагонах будут предусмотрены зоны с микроволновкой и холодильником, а также личные сейфы для каждого пассажира

Тверской вагоностроительный завод построил для РЖД новые одноэтажные вагоны-купе, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Трансмашхолдинг, куда входит предприятие-изготовитель.

Обновленные вагоны будут оснащены индивидуальными сейфами для каждого пассажира, телевизорами, системами кондиционирования. Столик в купе можно будет поднять и закрепить в вертикальном положении.

Агентство также распространило фотографии интерьера новых вагонов. На них видно, что мягкие полки купе обтянуты синим обивочным материалом, а стены отделаны панелями серо-бежевого цвета. Туалетные комнаты оснащены душевыми кабинами и пеленальным столиком.

Кроме того, завод-изготовитель обещает, что в сервисных зонах таких вагонов будет место для размещения вендинговых автоматов. На фотографиях также можно рассмотреть отдельную зону с микроволновой печью и холодильником.