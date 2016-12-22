Как будут выглядеть новые плацкартные вагоны РЖД. Фотогалерея
Общество, 11:09
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Как будут выглядеть новые плацкартные вагоны РЖД
РЖД могут выпустить модернизированные плацкартные вагоны в 2019 году. В компании разработали концепт, в основе которого — модульные пространства. Как будет выглядеть интерьер новых вагонов — в обзоре РБК
Глава РЖД Олег Белозеров говорил о возможности использования в вагонах пространств-трансформеров в октябре. Главное, по его словам, — чтобы у пассажира было личное пространство
РЖД разработали концепт новых вагонов, их покажут на выставке «Транспорт России» на неделе
В основе концепта — модульные конструкции, которые позволят пассажирам сформировать индивидуальное пространство
Для этого каждое место будет оснащено плотной шторой
Туалеты в новых вагонах, по информации «РИА Новости», оборудуют автоматическими фенами для рук и пеленальными столиками
Первые плацкартные вагоны нового типа могут появиться в железнодорожных составах в следующем году